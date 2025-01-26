Бесплатная кооперативная игра Crime Simulator: Prologue скоро станет платной

В Steam доступны множество бесплатных игр, в том числе и Crime Simulator: Prologue. Это увлекательный кооперативный шутер с рейтингом "В основном положительный" и более 1100 отзывами игроков.

Скоро Crime Simulator: Prologue перестанет быть бесплатной. После обновления она будет переименована в Crime Simulator: Playgrounds и будет стоить $5, но те, кто добавит игру в свою библиотеку до изменения, смогут сохранить ее бесплатно даже после обновления.

В Crime Simulator: Prologue вы играете за преступника, проходящего путь от рядового бандита до вершин криминальной иерархии. У вас есть различные задания на выбор, каждое со своими уникальными требованиями.

Игра позволяет выбирать подход к выполнению задач: скрытность или грубая сила. В кооперативном режиме могут участвовать до 4 игроков, что, по словам тех, кто уже оценил игру, делает ее отличным вариантом для развлечения с друзьями.

Визуальный стиль игры дополняет ее суровую атмосферу. В Crime Simulator: Prologue также есть элементы кастомизации — вы можете настроить транспорт, оружие и боеприпасы.