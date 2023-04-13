В Steam вышел новый рогалик Crimson Dawn, вдохновлённый популярной Vampire Survivors ©

В цифровом магазине Steam вышел новый затягивающий рогалик под названием Crimson Dawn с магией, разнообразными персонажами и полчищами монстров. Игра во многом напоминает популярную Vampire Survivors, а сами разработчики открыто заявили, что черпали вдохновения для многих идей именно от туда. Тем не менее в Crimson Dawn нашлось место уникальным механикам.

Рогалик Crimson Dawn частично повторяет знакомый игровой процесс Vampire Survivors. Здесь игрокам предлагается взять под управление одного из трех уникальных героев и вступить в неравную схватку с монстрами разных видов. За каждое прохождение можно открыть новые таланты персонажей, оружия и улучшать собственное пристанище, которое также дает уникальные бонусы.

Судя по отзывам игроков, Crimson Dawn представляет собой достойный клон Vampire Survivors:

Достойный, с налётом ролевой системы, клон Vampire Survivors.



Неплохой клон Vampire Survivors, мне он даже больше зашел чем хайповый прародитель. Тут приятная графика, персонажи, магия....



Неплохой вариант выживания под волнами монстров со сбором ресурсов из убиваемых монстров.



Это весело, и я люблю элементы RPG. Но если бы я знал, сколько контента будет в игре, я бы купил другую в этом жанре.