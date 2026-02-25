ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 394 оценки

Актеры озвучки Crimson Desert на IGN Fan Fest 2026 рассказали про "орка-философа"

Gutsz Gutsz

Совсем недавно разработчики из Pearl Abyss раскрыли звездный актерский состав своей масштабной экшен-RPG, а голоса героев успели поделиться первыми общими впечатлениями от проекта. Тем не менее, в рамках стартовавшего мероприятия IGN Fan Fest 2026 авторы позволили нам еще глубже заглянуть за кулисы разработки и раскрыли свежие подробности о ключевых персонажах игры.

Одного из 3 главных героев в Crimson Desert озвучит Ребекка Ханссен - голос Евы из Stellar Blade

В новом видеоролике слово дали центральному трио: Алеку Ньюману, играющему главного героя Клиффа Макдаффа, Ребекке Ханссен (воительница Дамиана) и Стюарту Скудамору, который исполнил роль вооруженного гигантским топором орка Унгки.

Самыми любопытными стали комментарии именно о природе нелюдимого бойца. Скудамор отметил, что Унгка — это кочевой воин, который страстно предан сражениям во имя правого дела, своего племени и отряда Селогривых. Но главной проблемой при записи стали отнюдь не воинственные крики.

Что меня удивило в Унгке, так это то, что он, по большей части, орк-философ. В нем есть эдакая умудренная миром кочевническая черта. И самым сложным для меня было то, что он часто общается с помощью ворчания. Оказалось очень непросто подбирать правильные интонации и находить "нужные уровни" этого самого рычания.

— рассказал Скудамор в ролике

Хотя мир Crimson Desert кажется необъятным, а количество заложенных в игру механик поражает воображение от масштабных осад до приручения животных, есть аспекты, которые авторам всё же пришлось оставить за бортом. Пытливые фанаты уже выяснили, в какой именно сегменте амбициозный проект наложит на них ограничения — подробнее читайте в отдельном материале:

Игроки наконец-то обнаружили то, чего нельзя будет делать в Crimson Desert

Ждать личной проверки всех этих систем осталось недолго. Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

8
7
Комментарии:  7
Samwise Gamgee
о природе нелюдимого бойца
он часто общается с помощью ворчания

ясно значит, чего тут интерес к игре

2
Meddypap

Одно понятно, это будет либо огромный успех, либо огромный провал, среднего не дано.

Лидер Мур

компания которая за много лет не смогла сделать не 1 нормальной игры, выпустила хит который порвет мир, верим? шанс 1 на миллион

1
DeathStroke7 Лидер Мур

Експедицыя в прошлом году... Разрабы которой до этого делали ghost recon breakpoint

Лидер Мур DeathStroke7

ну так я прошел ghost recon breakpoint, топ игра, а ты видел что делали разрабы этой игры ?) какой-то дешевый лол или вов

Alex Energy

Недолго осталось ждать, 5 марта эмбарго на обзоры снимут

ОгурчикЮрец

О круто, посмотрим на сколько они правдивы будут.