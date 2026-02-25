Актеры озвучки Crimson Desert на IGN Fan Fest 2026 рассказали про "орка-философа"

Совсем недавно разработчики из Pearl Abyss раскрыли звездный актерский состав своей масштабной экшен-RPG, а голоса героев успели поделиться первыми общими впечатлениями от проекта. Тем не менее, в рамках стартовавшего мероприятия IGN Fan Fest 2026 авторы позволили нам еще глубже заглянуть за кулисы разработки и раскрыли свежие подробности о ключевых персонажах игры.
В новом видеоролике слово дали центральному трио: Алеку Ньюману, играющему главного героя Клиффа Макдаффа, Ребекке Ханссен (воительница Дамиана) и Стюарту Скудамору, который исполнил роль вооруженного гигантским топором орка Унгки.
Самыми любопытными стали комментарии именно о природе нелюдимого бойца. Скудамор отметил, что Унгка — это кочевой воин, который страстно предан сражениям во имя правого дела, своего племени и отряда Селогривых. Но главной проблемой при записи стали отнюдь не воинственные крики.
Что меня удивило в Унгке, так это то, что он, по большей части, орк-философ. В нем есть эдакая умудренная миром кочевническая черта. И самым сложным для меня было то, что он часто общается с помощью ворчания. Оказалось очень непросто подбирать правильные интонации и находить "нужные уровни" этого самого рычания.
— рассказал Скудамор в ролике
Хотя мир Crimson Desert кажется необъятным, а количество заложенных в игру механик поражает воображение от масштабных осад до приручения животных, есть аспекты, которые авторам всё же пришлось оставить за бортом. Пытливые фанаты уже выяснили, в какой именно сегменте амбициозный проект наложит на них ограничения — подробнее читайте в отдельном материале:
Ждать личной проверки всех этих систем осталось недолго. Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
ясно значит, чего тут интерес к игре
Одно понятно, это будет либо огромный успех, либо огромный провал, среднего не дано.
компания которая за много лет не смогла сделать не 1 нормальной игры, выпустила хит который порвет мир, верим? шанс 1 на миллион
Експедицыя в прошлом году... Разрабы которой до этого делали ghost recon breakpoint
ну так я прошел ghost recon breakpoint, топ игра, а ты видел что делали разрабы этой игры ?) какой-то дешевый лол или вов
Недолго осталось ждать, 5 марта эмбарго на обзоры снимут
О круто, посмотрим на сколько они правдивы будут.