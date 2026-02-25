Актеры озвучки Crimson Desert на IGN Fan Fest 2026 рассказали про "орка-философа"

Совсем недавно разработчики из Pearl Abyss раскрыли звездный актерский состав своей масштабной экшен-RPG, а голоса героев успели поделиться первыми общими впечатлениями от проекта. Тем не менее, в рамках стартовавшего мероприятия IGN Fan Fest 2026 авторы позволили нам еще глубже заглянуть за кулисы разработки и раскрыли свежие подробности о ключевых персонажах игры.

В новом видеоролике слово дали центральному трио: Алеку Ньюману, играющему главного героя Клиффа Макдаффа, Ребекке Ханссен (воительница Дамиана) и Стюарту Скудамору, который исполнил роль вооруженного гигантским топором орка Унгки.

Самыми любопытными стали комментарии именно о природе нелюдимого бойца. Скудамор отметил, что Унгка — это кочевой воин, который страстно предан сражениям во имя правого дела, своего племени и отряда Селогривых. Но главной проблемой при записи стали отнюдь не воинственные крики.

Что меня удивило в Унгке, так это то, что он, по большей части, орк-философ. В нем есть эдакая умудренная миром кочевническая черта. И самым сложным для меня было то, что он часто общается с помощью ворчания. Оказалось очень непросто подбирать правильные интонации и находить "нужные уровни" этого самого рычания.

— рассказал Скудамор в ролике

Хотя мир Crimson Desert кажется необъятным, а количество заложенных в игру механик поражает воображение от масштабных осад до приручения животных, есть аспекты, которые авторам всё же пришлось оставить за бортом.

Ждать личной проверки всех этих систем осталось недолго. Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.