Акции Pearl Abyss рухнули на шокирующие 29% из-за средних оценок Crimson Desert

Акции южнокорейского разработчика видеоигр Pearl Abyss рухнули на торгах 19 мартав после публикации прессой первых оценок долгожданного экшена Crimson Desert. Инвесторы отреагировали распродажей бумаг на фоне результатов, не оправдавших рыночных ожиданий.

К 11:27 по местному времени котировки компании упали на 19000 вон (28,96%) по сравнению с предыдущей сессией, достигнув отметки 46600 вон за акцию.

Согласно данным агрегатора рецензий Metacritic, Crimson Desert получила 78 баллов из 100. Ряд изданий высоко оценили техническую безупречность проекта и масштаб контента. Однако негативную динамику спровоцировали обзоры авторитетных игровых порталов. Game Informer, IGN, GameSpot и Eurogamer поставили игре оценки в диапазоне 60-70 баллов, раскритиковав слабую реализацию сюжета, неотзывчивое управление и излишне перегруженную структуру геймплея.

Хотя 78 баллов на Metacritic формально считаются хорошим результатом (зеленая зона начинается от 75), рынок ожидал оценок в районе 85-87 баллов. Несоответствие реальных рейтингов завышенным ожиданиям инвесторов привело к обвалу стоимости компании.

Crimson Desert - экшен в открытом мире, который Pearl Abyss разрабатывала около семи лет. Бюджет только на производство игры составил 200 млрд. вон (около 134 миллионов долларов). Релиз проекта состоится уже завтра, 20 марта, одновременно на всех ключевых платформах: ПК (Steam), Apple Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S и в облачном сервисе GeForce Now.