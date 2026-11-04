Акции Pearl Abyss упали на 7,29% после релиза DLC для Crimson Desert - успех в Steam не убедил инвесторов

Выход первого крупного дополнения Charting the Unknown вернул Crimson Desert в число лидеров продаж Steam, однако на бирже это событие сопровождалось совсем другой реакцией. В первую торговую сессию после релиза акции Pearl Abyss подешевели на 7,29%, опустившись до 32 450 вон. Контраст между успехом игры и падением котировок показывает, что инвесторов волнует не только популярность текущего проекта, но и дальнейшие перспективы компании.

По данным Inven Global, торги 2 ноября начались с отметки 34 850 вон, после чего бумаги разработчика опускались до 31 550 вон. За день их стоимость снизилась на 2 550 вон относительно предыдущей сессии. При этом южнокорейский рынок в целом демонстрировал рост: индексы KOSPI и KOSDAQ прибавили 0,54% и 0,28% соответственно. Таким образом, падение Pearl Abyss было связано скорее с ситуацией вокруг самой компании, чем с общей динамикой биржи.

На этом фоне результаты Crimson Desert в Steam выглядят особенно примечательно. Дополнение Charting the Unknown вышло 30 октября, спустя примерно семь месяцев после релиза основной игры. К 2 ноября DLC поднялось на седьмое место в южнокорейском рейтинге продаж платформы, а Crimson Desert заняла третью строчку. В глобальном чарте основная игра расположилась на девятом месте, дополнение — на 18-м.

Примечательно, что базовая версия оказалась выше DLC в обоих рейтингах, несмотря на разницу в цене. В Южной Корее игра стоила 79 800 вон, а дополнение — 27 800 вон. Это может указывать на то, что запуск расширения привлёк не только владельцев Crimson Desert, но и новых покупателей. Само DLC также получило преимущественно положительные отзывы: на момент публикации материала около 72% из 870 корейских рецензий были положительными.

Одно из возможных объяснений биржевой реакции — инвесторы могли заранее учесть ожидаемый эффект от дополнения. После объявления графика его выхода 4 сентября акции Pearl Abyss подскочили на 11,47%, достигнув 34 500 вон. Теперь же, когда релиз состоялся, часть акционеров могла воспользоваться ситуацией, чтобы зафиксировать прибыль.

Есть и более долгосрочная причина для осторожности. Следующий крупный проект студии, DokeV, ожидается не раньше второй половины 2028 года, поэтому компании предстоит продолжительный период без нового масштабного релиза. Кроме того, рыночный консенсус предполагает снижение выручки и операционной прибыли в третьем квартале относительно предыдущего периода — на 35,1% и 34,6% соответственно.

Pearl Abyss, впрочем, объявила о мерах поддержки акционеров: компания планирует выплатить первые дивиденды по итогам 2026 года и выкупить собственные акции на сумму 100 млрд вон до конца года. Но пока эти планы не изменили общей динамики котировок: они остаются примерно на 13% ниже уровня конца прошлого года и на 58% ниже максимума за последние 52 недели.

В итоге Charting the Unknown помогло Crimson Desert вновь привлечь внимание игроков, но одного успешного запуска дополнения оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения биржевого рынка. Для Pearl Abyss теперь важно показать, что популярность её главного проекта можно поддерживать, пока компания готовится к следующим крупным релизам.