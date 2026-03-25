Акции Pearl Abyss взлетели на 27% после объявления о 3 миллионах проданных копий Crimson Desert

Корейская компания Pearl Abyss, разработчик открытого мира Crimson Desert, пережила настоящий "камбэк" на фондовом рынке. После падения акций на 30% на прошлой неделе из-за смешанных отзывов на игру, бумаги компании сегодня выросли почти на 27%. Поводом для резкого разворота стало официальное объявление: Crimson Desert разошлась тиражом в 3 миллиона копий. Инвесторы, которые накануне активно продавали акции, сейчас спешно откупают их обратно. Как отметил известный аналитик японского игрового рынка Dr. Serkan Toto, это классический "Ой-момент" для азиатских игровых акций: сначала паника из-за рецензий, потом реальность продаж.

Crimson Desert вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 20 марта 2026 года. Несмотря на то что некоторые критики поставили игре около 78 баллов, игроки активно голосуют кошельком. Многие в соцсетях уже называют проект "лучшим открытым миром за последние годы" и сравнивают с Skyrim и Black Myth: Wukong по визуальной мощи и атмосфере.

Пока Pearl Abyss празднует успех, игроки ждут дальнейших обновлений и возможного появления игры на других платформах. А инвесторы, судя по всему, уже выучили главный урок: в игровой индустрии реальные цифры продаж всегда сильнее рецензий.