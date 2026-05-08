Актёр Baldur's Gate 3 назвал Crimson Desert "действительно потрясающей" - и указал на почти пугающую свободу выбора

Когда актёр, связанный с одной из самых вариативных RPG последних лет, говорит, что новая игра предлагает «слишком много выбора», это звучит не как маркетинг, а как предупреждение. Нил Ньюбон, известный по роли Астариона в Baldur’s Gate 3, поделился впечатлениями о Crimson Desert и признался: масштаб проекта Pearl Abyss может буквально ошеломить игрока.

По словам Ньюбона, в Crimson Desert настолько много вариантов действий, что «с этим просто придётся смириться». Он подчёркивает, что речь идёт не о линейном приключении, а о мире, где игроку постоянно предлагают альтернативы — от стиля боя до способов исследования.

Интересно, что разработчики, по сути, сознательно делают ставку на перегрузку выбора. Мир Пайвела, который исследует игрок, описывается как насыщенный деталями и неожиданными путями. Здесь можно экспериментировать с боевой системой, комбинировать способности и даже вызывать эффекты вроде торнадо как полноценную атакующую механику — что уже звучит скорее как фантазия о «песочнице без ограничений», чем стандартная RPG.

Ньюбон прямо называет игру «действительно потрясающей», и это не выглядит случайной фразой. Он говорит о сотнях часов контента, где даже спустя долгое время игрок всё равно будет находить новые уголки и ситуации. Это важный маркер: Crimson Desert явно пытается не просто быть большим проектом, а создать ощущение бесконечной вариативности.

Если смотреть трезво, такой подход всегда работает на грани. С одной стороны — это шанс получить одну из самых вариативных игр поколения. С другой — риск перегрузить игрока настолько, что выбор перестанет ощущаться как удовольствие и превратится в давление. Именно поэтому слова актёра звучат одновременно и как комплимент, и как осторожное предупреждение.