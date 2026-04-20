Актёр Клиффа из Crimson Desert признал, что сюжет игры может показаться слабым

Актёр Тревор Макьюэн, исполнивший роль через захват движений и ставший моделью главного героя Клиффа в Crimson Desert, прокомментировал критику сюжета игры. По его словам, он понимает, почему некоторые игроки считают историю проекта довольно простой.

Макьюэн отметил, что повествование действительно может показаться минималистичным, однако, по его мнению, игра компенсирует это другими сильными сторонами — в первую очередь геймплеем и масштабным открытым миром.

При этом актёр подчеркнул, что в игре скрыто гораздо больше информации о мире, чем может показаться на первый взгляд. По его словам, часть лора спрятана в различных текстах и деталях окружения, поэтому игроки, которые готовы внимательнее изучать мир, смогут узнать больше о событиях и персонажах.

Ранее руководство студии Pearl Abyss также признавалось, что сюжетная часть проекта могла получиться более проработанной. Разработчики отмечали, что во время активной фазы производства основное внимание уделялось игровому процессу и технической полировке.

Сам Макьюэн при этом остаётся большим поклонником проекта. Он даже пошутил, что после записи некоторых сцен для захвата движений, включая бег пригнувшись, его колени «уже не те», но ради участия в такой игре это было того стоит.