Актёр озвучки Crimson Desert рассказал как раньше коллеги не воспринимали игры как "настоящее актёрство"

Исполнитель главной роли в Crimson Desert Алек Ньюман заявил, что ещё несколько лет назад работа актёров в видеоиграх воспринималась индустрией гораздо менее серьёзно, чем сейчас. По его словам, отношение к игровой озвучке и захвату движений долгое время оставалось пренебрежительным даже среди профессиональных актёров.

Ньюман рассказал, что начал работать над играми более десяти лет назад, ещё во времена Fable 3 и Star Wars: The Old Republic. Тогда, по его воспоминаниям, многие коллеги считали участие в игровых проектах чем-то второстепенным и не воспринимали это как полноценную актёрскую профессию.

Актёр отметил, что сейчас ситуация полностью изменилась. По его словам, многие из тех, кто раньше скептически относился к видеоиграм, теперь сами интересуются этой сферой и спрашивают у него советы о том, как попасть в индустрию.

Ньюман считает, что популярность современных сюжетных игр и развитие технологий сделали игровых актёров намного заметнее для широкой аудитории. Он отдельно отметил успехи проектов вроде Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33, где актёрская работа получила огромное внимание игроков и прессы.

Сам Алек Ньюман известен не только по Crimson Desert. Ранее он озвучил Адама Смэшера в Cyberpunk 2077, а также сыграл главную роль в хорроре Still Wakes the Deep.

При этом актёр признался, что практически не играет в видеоигры после рождения дочери и до сих пор не прошёл Crimson Desert. Несмотря на это, он назвал проект Pearl Abyss одним из самых впечатляющих в своей карьере и отметил, что игра выглядит «непохоже ни на что другое».