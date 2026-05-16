Актёр озвучки Crimson Desert рассказал как раньше коллеги не воспринимали игры как "настоящее актёрство"

Исполнитель главной роли в Crimson Desert Алек Ньюман заявил, что ещё несколько лет назад работа актёров в видеоиграх воспринималась индустрией гораздо менее серьёзно, чем сейчас. По его словам, отношение к игровой озвучке и захвату движений долгое время оставалось пренебрежительным даже среди профессиональных актёров.
Ньюман рассказал, что начал работать над играми более десяти лет назад, ещё во времена Fable 3 и Star Wars: The Old Republic. Тогда, по его воспоминаниям, многие коллеги считали участие в игровых проектах чем-то второстепенным и не воспринимали это как полноценную актёрскую профессию.
Актёр отметил, что сейчас ситуация полностью изменилась. По его словам, многие из тех, кто раньше скептически относился к видеоиграм, теперь сами интересуются этой сферой и спрашивают у него советы о том, как попасть в индустрию.
Ньюман считает, что популярность современных сюжетных игр и развитие технологий сделали игровых актёров намного заметнее для широкой аудитории. Он отдельно отметил успехи проектов вроде Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33, где актёрская работа получила огромное внимание игроков и прессы.
Сам Алек Ньюман известен не только по Crimson Desert. Ранее он озвучил Адама Смэшера в Cyberpunk 2077, а также сыграл главную роль в хорроре Still Wakes the Deep.
При этом актёр признался, что практически не играет в видеоигры после рождения дочери и до сих пор не прошёл Crimson Desert. Несмотря на это, он назвал проект Pearl Abyss одним из самых впечатляющих в своей карьере и отметил, что игра выглядит «непохоже ни на что другое».
Логично, как только в геймдеве появились большие деньги, так они все резко стали воспринимать игры как "настоящее актёрство".
С точки зрения озвучки, Crimson Desert по прежнему к нему не относится.
один его YES, который используется в каждом втором побочном квесте, ставит на этом крест
Английские актеры озвучки стоит уточнить
Графика выросла, и мы сейчас можем более детально передавать игру актёров.
Пока ещё мало проектов которые реал-тайме показывают киношных персонажей.
Но технологии уже подошли к этому.
Далее будет более, игр, проектов с более живыми актёрами. // Александр Дельтазавр
Настоящее актерство не заметил :) Деревянно