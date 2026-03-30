Актёр озвучки Клифa из Crimson Desert рассказал о серьёзных изменениях сюжета во время разработки

Актёр Алек Ньюман, озвучивший главного героя Клифa в приключенческом экшене Crimson Desert, поделился подробностями о непростой разработке игры. По его словам, история проекта несколько раз кардинально менялась, а сама работа над персонажем растянулась примерно на пять лет.

В интервью подкасту Friends Per Second Ньюман рассказал, что процесс записи оказался для него «настоящими американскими горками». По его словам, в течение долгого времени даже актёры не до конца понимали масштаб проекта. Первые полтора года записи, как утверждает Ньюман, он считал, что работает лишь над демонстрационной версией игры. Только спустя почти два года разработчики сообщили, что полноценная запись только начинается.

Актёр отметил, что сюжет и структура мира менялись на протяжении всей разработки. Изначально персонаж даже носил другое имя — Макдафф. Позже разработчики решили изменить его на Клифa, а вместе с этим начали пересматривать сюжетные линии и мотивацию героя.

По словам Ньюмана, сценарий постоянно перерабатывался, а команда нередко меняла направление повествования. Он вспоминает, что на ранних этапах актёрам показывали карточки с фракциями и регионами мира Пайвелла, однако общей истории при этом практически не было. Из-за этого актёр неоднократно просил разработчиков уточнить, что именно происходит в сюжете и как должен развиваться персонаж.

Позже в центре повествования решили сделать отношения Клифa с его соратниками из отряда Greymanes. Тема товарищества и «семьи» появилась лишь спустя несколько лет после начала записи, когда разработчики решили усилить эмоциональную сторону истории.

Ньюман также отметил, что играть слишком сдержанного героя на протяжении огромной игры было непросто. Он старался добавить персонажу больше эмоций и человеческих черт, когда сценарий позволял это сделать, хотя таких моментов было меньше, чем ему хотелось бы.

Ранее руководитель Pearl Abyss Хо Джин-ён также признавал, что студия могла бы лучше проработать сюжет Crimson Desert. По словам Ньюмана, многочисленные изменения связаны с тем, что проект изначально задумывался как мультиплеерная игра, но в процессе разработки был переработан в одиночное приключение.

Несмотря на критику истории, актёр отметил, что многие игроки положительно оценивают озвучку и персонажей. При этом главным достоинством Crimson Desert большинство считает огромный открытый мир, который легко увлекает исследованием и активностями.