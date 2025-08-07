Амбициозная RPG Crimson Desert посетит сразу две крупные выставки, на одной из которых может прозвучать дата релиза

Студия Pearl Abyss объявила о масштабном показе своего долгожданного ролевого экшена Crimson Desert. В конце августа игра будет представлена сразу на двух крупнейших игровых выставках: Gamescom 2025 в Кёльне, Германия, и PAX West 2025 в Сиэтле, США. Посетители обоих мероприятий смогут лично опробовать новую демоверсию.

Такая маркетинговая активность — очень хороший признак, несмотря на то, что разработчики пока не спешат раскрывать точную дату выхода Crimson Desert. Это говорит о том, что команда уверена в своем проекте и готова показать его широкой публике. Масштабный ролевой экшен всё еще официально запланирован на этот год, и, учитывая, как долго игра находится в разработке, ждать осталось явно уже недолго.

В рамках демоверсии игрокам предложат присоединиться к одному из персонажей, Клиффу, и окунуться в гущу сражений в регионе Кальфед. Это позволит оценить как сюжетную составляющую, так и боевую систему проекта.

Наиболее вероятным кажется, что именно во время европейской выставки Gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 24 августа, авторы наконец-то анонсируют точную дату релиза своей амбициозной игры. Это стало бы логичным шагом в рамках столь крупной презентации. Впрочем, пока Pearl Abyss не подтверждала свое участие в публичных мероприятиях таких, как gamescom Opening Night Live.