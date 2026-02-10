Аниматор Red Dead Redemption 2 восхищен амбициозностью Crimson Desert, но беспокоится, будет ли интересно играть

Более двух миллионов человек с нетерпением ждут Crimson Desert, которая обещает стать качественной экшен-адвенчурой с элементами RPG в открытом мире. В их числе и Майк Йорк, работавший аниматором над такими титанами, как Red Dead Redemption 2, GTA V и God of War: Ragnarok.

В последние годы Йорк начал вести YouTube-канал, где подробно разбирает трейлеры и игровые демонстрации. Недавно он подверг детальному анализу несколько минут ролика, посвященного боям и развитию персонажа в грядущем проекте студии Pearl Abyss.

Йорк не скрывает своего восхищения визуальной красотой и амбициозностью проекта. Однако у него есть и серьезные опасения относительно планов южнокорейской компании. Главным риском он называет потенциальную недостаточную проработку различных механик, из которых состоит динамичный геймплей.

Здесь происходит так много всего, и я задаюсь вопросом: окупятся ли эти усилия в итоге, будет ли игра отполирована и готова к релизу. [...] Думаю, главный вопрос, который здесь возникает: "Будет ли во все это интересно играть?" Вероятно, они еще не довели игру до совершенства, но придумали несколько действительно крутых механик, в которые, предположительно, очень круто играть. Не могу дождаться, когда наконец получу игру в свои руки и попробую ее.

Его мнению можно доверять: Йорк лично участвовал в создании высокобюджетных проектов, насыщенных сложными механиками, которые требовали тщательной доводки. Достаточно вспомнить знаменитое внимание к деталям в Red Dead Redemption 2.

Релиз Crimson Desert состоится 19 марта 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.