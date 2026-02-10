ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
Анонсирован игровой комплект Crimson Desert c оборудованием AMD

monk70 monk70

Сегодня AMD и Pearl Abyss анонсировали игровой комплект Crimson Desert для AMD. Приобретение выбранного оборудования AMD у соответствующих розничных продавцов даст вам бесплатный доступ к предстоящей приключенческой игре с открытым миром на ПК.

В акции участвуют следующие процессоры AMD, видеокарты и ноутбуки, в которых установлен процессор AMD Ryzen:

Акция заканчивается 25 апреля, а коды можно активировать не позднее 23 мая.

Игровой набор Crimson Desert AMD Game Bundle не является неожиданностью: Pearl Abyss уже сотрудничала с AMD в области технологий, объявив о поддержке трёх функций FSR RedStone: масштабирование, генерация кадров и регенерация лучей.

Andrey Nikiforov

А нафига, если есть торрент?

Healer cat

более 500тысяч пк заражено вирусами крадущими личными данными через пиратские игры и каждый день это число сильно растёт

Andrey Nikiforov Healer cat

Ну дак скачивай у проверенных репакеров

POLKOVNIK2005 Healer cat

Эту новость ты здесь на ПГ прочитал?

