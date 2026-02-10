Анонсирован игровой комплект Crimson Desert c оборудованием AMD

Сегодня AMD и Pearl Abyss анонсировали игровой комплект Crimson Desert для AMD. Приобретение выбранного оборудования AMD у соответствующих розничных продавцов даст вам бесплатный доступ к предстоящей приключенческой игре с открытым миром на ПК.
В акции участвуют следующие процессоры AMD, видеокарты и ноутбуки, в которых установлен процессор AMD Ryzen:
Акция заканчивается 25 апреля, а коды можно активировать не позднее 23 мая.
Игровой набор Crimson Desert AMD Game Bundle не является неожиданностью: Pearl Abyss уже сотрудничала с AMD в области технологий, объявив о поддержке трёх функций FSR RedStone: масштабирование, генерация кадров и регенерация лучей.
А нафига, если есть торрент?
более 500тысяч пк заражено вирусами крадущими личными данными через пиратские игры и каждый день это число сильно растёт
Ну дак скачивай у проверенных репакеров
Эту новость ты здесь на ПГ прочитал?