Анонсирован игровой комплект Crimson Desert c оборудованием AMD

Сегодня AMD и Pearl Abyss анонсировали игровой комплект Crimson Desert для AMD. Приобретение выбранного оборудования AMD у соответствующих розничных продавцов даст вам бесплатный доступ к предстоящей приключенческой игре с открытым миром на ПК.

В акции участвуют следующие процессоры AMD, видеокарты и ноутбуки, в которых установлен процессор AMD Ryzen:

Акция заканчивается 25 апреля, а коды можно активировать не позднее 23 мая.

Игровой набор Crimson Desert AMD Game Bundle не является неожиданностью: Pearl Abyss уже сотрудничала с AMD в области технологий, объявив о поддержке трёх функций FSR RedStone: масштабирование, генерация кадров и регенерация лучей.