Автор The Witcher 3: Wild Hunt похвалил Crimson Desert за подход без упора на сюжет

Бывший руководитель разработки The Witcher 3: Wild Hunt Конрад Томашкевич поделился впечатлениями о Crimson Desert и отметил, что игра добивается сильных эмоций вовсе не за счёт истории.

По его словам, проект от Pearl Abyss делает ставку на исследование мира, игровые системы и свободу действий. Несмотря на отсутствие выраженного сюжетного акцента, игра всё равно способна увлечь и дать уникальный опыт.

Томашкевич признался, что внимательно изучает современные релизы, анализируя не только повествование, но и то, как разработчики строят открытые миры и игровые циклы. В случае с Crimson Desert его заинтересовал именно системный подход и вариативность взаимодействия с миром.

Разработчик также отметил, что сегодня индустрия снова переживает период разнообразия, напоминающий 90-е годы, когда RPG сильно отличались друг от друга по механикам и подаче. По его мнению, современные проекты всё чаще предлагают уникальный опыт, а не следуют единому шаблону.

Сейчас Томашкевич возглавляет разработку собственной игры — The Blood of Dawnwalker, и, судя по его словам, студия стремится развивать именно такой подход: создавать проекты, которые выделяются и предлагают игрокам новые ощущения, а не просто повторяют привычные формулы.