Авторы Crimson Desert делают прямо противоположное тому, что сейчас делают многие западные студии

Пока многие западные компании продолжают увольнять опытных разработчиков, закрывать одиночные проекты и отчаянно пытаются запрыгнуть в поезд игр-сервисов, южнокорейская индустрия выбирает радикально иной вектор развития. В свежем выпуске еженедельного подкаста технические эксперты из Digital Foundry обсудили стратегию студии Pearl Abyss, разрабатывающей экшен-RPG Crimson Desert, и назвали их подход «уникальным» для современного рынка игровой индустрии. Возможно, уже совсем скоро, именно их подход станет новым золотым стандартом для разработки одиночных проектов.

Журналистов из Digital Foundry поразило, как корейские разработчики распоряжаются своей прибылью. В то время как крупные студии пытаются превратить свои успешные синглплеерные серии в мультиплеер и часто терпят неудачу в этой сфере, создатели Crimson Desert пошли в совершенно другом направлении.

Они сколотили себе имя и капитал на Black Desert Online. Они сфокусировались на мобильном сегменте и массовых многопользовательских играх-сервисах, а теперь берут все деньги, заработанные там, и инвестируют их в создание гигантской одиночной игры. Я считаю, что это супер круто.

— отметил ведущий подкаста Digital Foundry.

Отказ от микротранзакций и фокус на качественном премиальном синглплеере моментально окупились колоссальным интересом аудитории, масштабы которого удивили даже опытных аналитиков.

В Digital Foundry признались, что не ожидали такого невероятного хайпа вокруг Crimson Desert. Для наглядности эксперты привели недавнюю статистику своего YouTube-канала. На прошлой неделе они выпустили три больших разбора графики недавней Resident Evil Requiem, которые показали отличные просмотры. Однако вышедшее на следующий день техническое видео по Crimson Desert буквально уничтожило статистику именитого японского хоррора, собрав в два раза больше просмотров и активности аудитории.

Уровень ожиданий и воодушевления вокруг этой игры — это то, чего я не видел уже очень и очень давно... Я знал, что это горячая тема, но понятия не имел, что ожидания от проекта настолько высоки.

— подытожили в Digital Foundry.

Оправдает ли амбициозный проект надежды фанатов и похвалу техноблогеров, станет известно уже совсем скоро — релиз Crimson Desert на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК состоится на следующей неделе.