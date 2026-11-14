Авторы Crimson Desert объяснили, как применят ИИ в новых играх - для оценки концептов, но не создания контента

Студия Pearl Abyss подтвердила, что планирует и дальше интегрировать искусственный интеллект в процесс разработки своих следующих проектов. Об этом стало известно из финансового отчета компании за третий квартал 2026 года, в котором особое внимание уделили обновлению производственных процессов.

В разделе «Новые пайплайны» (New Pipelines) руководство студии пояснило, какую именно роль нейросети будут играть в создании грядущих тайтлов. По словам разработчиков, ИИ помогает им значительно экономить время на ранних этапах производства:

«Если раньше мы проверяли игровые системы только после их ручной реализации, то теперь используем ИИ для быстрой валидации различных дизайн-концепций еще до фактического внедрения. Это позволяет эффективнее распределять ресурсы и повышает общую скорость производства. Однако ИИ служит исключительно инструментом для проверки концепций и роста продуктивности, тогда как основной геймплей и непосредственное создание контента по-прежнему полностью остаются за нашей командой», — говорится в отчете Pearl Abyss.

Примечательно, что компания делает ставку на ИИ на фоне недавнего репутационного скандала вокруг своего главного хита — ролевого экшена Crimson Desert, который недавно взял награду «ПК-игра года» на Golden Joystick Awards.

В марте 2026 года игроки обнаружили в релизной версии Crimson Desert арты, сгенерированные нейросетью. Ситуация обострилась из-за того, что Pearl Abyss не уведомила об этом администрацию Steam и не добавила соответствующую плашку на страницу игры.

Тогда студия принесла публичные извинения и объяснила, что ИИ-изображения использовались как временные заглушки, которые по недосмотру отдела контроля качества попали в финальный билд. Судя по новому отчету, отказываться от нейросетей разработчики не собираются, но планируют жестче ограничивать их применение этапом прототипирования.