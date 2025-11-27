Авторы Crimson Desert показали коллекционное издание для самых преданных фанатов

Pearl Abyss представила коллекционное издание одной из самых ожидаемых игр 2026 года — Crimson Desert. С момента анонса проект сравнивают с «новой Ведьмак» благодаря огромному открытом миру, богатой фэнтезийной атмосфере и проработанному главному герою. В свежем трейлере издатель показал полный набор коллекционного издания, предназначенного для поклонников, ценящих эксклюзивные физические и внутриигровые предметы.

Главным элементом издания стала лимитированная диорама размером 43×28×25 см, изображающая ключевую сцену из игры. В комплект также входят: лимитированный Steelbook, тканевая карта мира Пайвел, письмо от разработчиков, три коллекционные карты с персонажами, значок клана Грейманов и три нашивки.

Коллекционное издание включает полный набор Ultimate с эксклюзивными внутриигровыми предметами: три уникальных оружия — Лук Измученной Души, Копье Дериктуса и Длинный меч Сиелоса, фонарь Шрауда и броня для коня Гипериона. В Deluxe добавлены щит Балграна, броня Кайроса и доспех для скакуна Эксклейра. Владельцы PS5 получат бонусы: щит Халеда и эксклюзивный набор брони Гротеванта.

Crimson Desert — масштабная экшн-игра с открытым миром, где игроки управляют Клиффом, членом клана Грейманов. После жестокого нападения племени Чёрных Медведей он отправляется в путешествие, чтобы собрать разбросанных товарищей, восстановить силы и раскрыть таинственные энергии, угрожающие континенту.

Выход Crimson Desert запланирован на 19 марта 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Коллекционное издание обещает стать настоящим сокровищем для фанатов и дополнением к масштабному миру игры.