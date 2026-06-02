Авторы Crimson Desert признали проблемы сюжета и готовят крупные улучшения - от кросс-сейвов до нового боевого контента

Разработчики Crimson Desert опубликовали большое письмо к сообществу, в котором рассказали о планах по развитию игры с июня по сентябрь 2026 года. Судя по списку изменений, студия решила сосредоточиться не только на новом контенте, но и на исправлении вещей, которые чаще всего критиковали игроки после релиза — в первую очередь сюжета, темпа повествования и некоторых игровых систем.

Авторы прямо признали, что внимательно изучали отзывы о кампании и теперь работают над улучшением логики ключевых сцен и общей структуры истории. По словам команды, путешествие Клиффа должно стать более цельным и эмоционально связным. Для сюжетной RPG это особенно важный момент: у Crimson Desert с самого запуска были сильные стороны в виде масштаба мира и постановки, но часть аудитории отмечала рваный ритм повествования и не всегда убедительные переходы между событиями.

Помимо сюжета, серьёзные изменения ждут систему повторной блокировки узлов. Разработчики хотят сделать переходы между фазами вторжения более естественными, а также добавить механики защиты территорий. Судя по описанию, студия пытается превратить систему в полноценный живой элемент мира, а не просто очередной цикл активностей ради наград. К слову, сами награды тоже обещают переработать, чтобы освобождение узлов ощущалось действительно значимым.

Отдельного внимания заслуживает анонс кросс-сейва между ПК, PlayStation и Xbox. Для современных крупных RPG это уже почти обязательный стандарт, но многие проекты внедряют такую функцию слишком поздно или вовсе её игнорируют. В случае Crimson Desert возможность продолжать приключение на любой платформе выглядит особенно полезной — игра явно рассчитана на долгосрочную поддержку.

Также разработчики подтвердили новый боевой контент, улучшения персонажей Дамиану и Унку и доработку небоевых занятий вроде торговли и фермерства. Последнее особенно важно: многие игроки хвалили атмосферу Пайвела, но жаловались, что мирные активности пока уступают боевой части по глубине и удобству.