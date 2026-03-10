ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 439 оценок

Авторы Crimson Desert раскрыли детальные системные требования

IKarasik IKarasik

Разработчики опубликовали официальные системные требования для ПК, консолей и Mac — теперь игроки могут заранее оценить, потянет ли их устройство новую игру. Разработчики обещают хорошую оптимизацию, благодаря чему проект должен быть играбельным на широком спектре конфигураций.

Минимальные требования (1080p / ~30 FPS):

  • Процессор: Intel Core i5‑10400 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Диск: SSD с 150 ГБ свободного места

Рекомендуемые настройки (1080p / 60 FPS+):

  • GPU: NVIDIA RTX 2080 или AMD RX 6700 XT
  • Остальные компоненты — как в минимальных требованиях

Максимальные настройки (4K / 60 FPS):

  • GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti или AMD RX 9070 XT
  • RAM: 16 ГБ или больше
  • SSD: 150 ГБ

На консолях семейства PlayStation 5 и Xbox Series X/S игра будет поддерживать современные функции вывода, включая HDMI 2.1 и VRR. Для Mac разработчики подготовили автоматическую настройку графики под конкретную конфигурацию с macOS 26 (Tahoe) или новее.

Разработчики также уточнили, что реальные показатели FPS и качества зависят от конкретной сборки, драйверов и настроек графики.

Комментарии:  31
vvvjust

4К 60фпс ультра, 5070ти? Очень интересно, походу с оптимизацией не налажали, уже хорошо

magomed.gasanow.2000

Ну вполне себя приемлемые, хотя мне особой разницы нет, на 5090 всё пойдёт.

Марат Федотов

Грядет игра тысячелетия !!

Пользователь ВКонтакте

Это не оптимизация, когда ты можешь просто отключить какие-то графические функции.
Это downgrade. // Александр Дельтазавр

BenefactorSnapersnatch

нормуль, более чем адекватно

