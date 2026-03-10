Авторы Crimson Desert раскрыли детальные системные требования

Разработчики опубликовали официальные системные требования для ПК, консолей и Mac — теперь игроки могут заранее оценить, потянет ли их устройство новую игру. Разработчики обещают хорошую оптимизацию, благодаря чему проект должен быть играбельным на широком спектре конфигураций.

Минимальные требования (1080p / ~30 FPS):

Процессор: Intel Core i5‑10400 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT

Оперативная память: 16 ГБ

Диск: SSD с 150 ГБ свободного места

Рекомендуемые настройки (1080p / 60 FPS+):

GPU: NVIDIA RTX 2080 или AMD RX 6700 XT

Остальные компоненты — как в минимальных требованиях

Максимальные настройки (4K / 60 FPS):

GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti или AMD RX 9070 XT

RAM: 16 ГБ или больше

SSD: 150 ГБ

На консолях семейства PlayStation 5 и Xbox Series X/S игра будет поддерживать современные функции вывода, включая HDMI 2.1 и VRR. Для Mac разработчики подготовили автоматическую настройку графики под конкретную конфигурацию с macOS 26 (Tahoe) или новее.

Разработчики также уточнили, что реальные показатели FPS и качества зависят от конкретной сборки, драйверов и настроек графики.