Авторы Crimson Desert творят что-то невероятное: дорожную карту обновлений на три месяца закрыли всего за 23 дня

Иногда студии обещают «быстрые обновления», но Crimson Desert от Pearl Abyss, похоже, пошла дальше привычных индустриальных рамок. Команда фактически выполнила почти всю трёхмесячную дорожную карту патчей всего за три недели — и это выглядит не как маркетинговая формулировка, а как реальный темп разработки, который сложно игнорировать.
Если раньше игру критиковали за шероховатости и недоработанные системы, то сейчас ситуация меняется буквально на глазах. За короткий срок в проект добавили повторные бои с боссами, расширенные зоны с врагами, новые уровни сложности и заметное количество контента для исследования. Это тот случай, когда игра не просто «допиливается», а активно переписывается в движении.
Особенно выделяется подход к геймплею. Повторные сражения с боссами и возвращение очищенных зон с новыми противниками — это уже уровень живого мира, который реагирует на действия игрока. По ощущениям, разработчики пытаются приблизить игру к структуре сервисного RPG, где контент не заканчивается после первого прохождения, а перерабатывается и расширяется.
Неожиданно много внимания уделили и мелочам: от скрытия оружия на персонаже до новых вариантов хранения предметов. Такие вещи обычно воспринимаются как «косметика», но в совокупности они делают игру более цельной и современной. Плюс появились новые маунты и питомцы — от привычных животных до почти фантастических существ, что слегка смещает тон в сторону более сказочного экшена.
При этом темп обновлений вызывает и вопросы. Когда план на месяцы закрывается за недели, возникает ощущение либо очень плотного предварительного запаса контента, либо попытки быстро стабилизировать игру после запуска. Но в данном случае результат пока говорит сам за себя — обновления действительно ощутимо меняют опыт.
Интересно, что Pearl Abyss фактически демонстрирует альтернативный подход к пострелизному развитию: не растягивать улучшения, а резко «пересобрать» игру за короткий срок. Это немного напоминает траекторию No Man's Sky, где масштабные апдейты со временем радикально изменили восприятие проекта.
И сейчас Crimson Desert выглядит как игра, которая не просто развивается — она ускоренно догоняет собственное амбициозное видение. И, что редкость, делает это без ощущения стагнации между обновлениями.
все равно это не поможет "игре" да это вообще не игра, ее делали не понимая как устроены игры и как их делать, наверное худшая игра из всего во что я играл.
Всем бы студиям так работать. И на кранчи почему то не жалуются.
Воду из 2004 года и растительность без тени на любых настройках поправили?
В итоге все ,кто до сих пор откладывал свое прохождение , оказались правы.
Видать домой быстрее попасть хотят...