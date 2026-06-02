Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 485 оценок

Авторы Crimson Desert уже вовсю трудятся над DLC - похоже, приключение в Пайвеле только начинается

butcher69 butcher69

Разработчики Crimson Desert опубликовали большое письмо к сообществу, где рассказали о планах на обновления с июня по сентябрь 2026 года. Студия пообещала улучшения сюжета, переработку некоторых игровых систем, новый контент и кросс-сейв между платформами. Однако главным моментом обращения для многих фанатов стала совсем другая новость — команда официально подтвердила разработку DLC.

Авторы Crimson Desert признали проблемы сюжета и готовят крупные улучшения - от кросс-сейвов до нового боевого контента

Авторы заявили, что обновления Пайвела не ограничатся уже анонсированными изменениями и что работа над дополнением «вовсю идет», хотя делиться деталями пока рано. Для сообщества это особенно важный сигнал: несмотря на критику после релиза, студия явно не собирается сворачивать поддержку Crimson Desert и рассчитывает развивать игру в долгую.

И это выглядит логичным решением. Мир Пайвела изначально создавался с большим запасом на расширение — с масштабными регионами, политическими конфликтами и множеством персонажей, которые пока раскрыты лишь частично. Поэтому идея полноценного DLC воспринимается скорее как вопрос времени, чем сюрприз.

Пока неизвестно, станет ли DLC отдельной сюжетной кампанией, новым регионом или продолжением истории Клиффа. Но сам факт раннего анонса показывает: Crimson Desert для студии — не разовый релиз, а долгосрочный проект, который собираются развивать ещё много лет.

CTPAuDEP

Могу пожелать разработчикам только удачи и трудолюбия. Отличной игре, отличная поддержка.

FENIXюша

мне кажется эта игра и так бесконечная. Вчера сюжетку прошел, допов еще полно осталось, а наиграл 238ч. Разработчикам респект за постоянные улучшения игры

Пользователь ВКонтакте

Злоепучие покатушки на лошадях бы убрали, было бы замечательно // Олег Попов

Jensen

Доп квесты очень слабенькие. В других регионах проработка еще слабее. Только одни поручения делать которые вообще не интересные. Изредка попадается что то стоящее внимания, как квест с огромным змеем например.

Dicrom Fox

Лучше бы уже дали сделать собственного персонажа с выбором класса как в BDO

