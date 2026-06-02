Авторы Crimson Desert уже вовсю трудятся над DLC - похоже, приключение в Пайвеле только начинается

Разработчики Crimson Desert опубликовали большое письмо к сообществу, где рассказали о планах на обновления с июня по сентябрь 2026 года. Студия пообещала улучшения сюжета, переработку некоторых игровых систем, новый контент и кросс-сейв между платформами. Однако главным моментом обращения для многих фанатов стала совсем другая новость — команда официально подтвердила разработку DLC.

Авторы заявили, что обновления Пайвела не ограничатся уже анонсированными изменениями и что работа над дополнением «вовсю идет», хотя делиться деталями пока рано. Для сообщества это особенно важный сигнал: несмотря на критику после релиза, студия явно не собирается сворачивать поддержку Crimson Desert и рассчитывает развивать игру в долгую.

И это выглядит логичным решением. Мир Пайвела изначально создавался с большим запасом на расширение — с масштабными регионами, политическими конфликтами и множеством персонажей, которые пока раскрыты лишь частично. Поэтому идея полноценного DLC воспринимается скорее как вопрос времени, чем сюрприз.

Пока неизвестно, станет ли DLC отдельной сюжетной кампанией, новым регионом или продолжением истории Клиффа. Но сам факт раннего анонса показывает: Crimson Desert для студии — не разовый релиз, а долгосрочный проект, который собираются развивать ещё много лет.