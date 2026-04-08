Авторы Crimson Desert выпустили микс саундтрека игры под восторженные отзывы фанатов

Студия Pearl Abyss преподнесла небольшой музыкальный подарок поклонникам масштабного ролевого экшена Crimson Desert. На официальных каналах связи разработчиков появился четырехминутный видеоролик, представляющий собой тщательно скомпилированный микс лучших композиций из оригинального саундтрека игры.

Видеоряд, сопровождаемый живописными пейзажами и бескрайними просторами Пайвела, включает в себя самую разнообразную музыку: от масштабных, поднимающих боевой дух симфонических оркестровок до умиротворяющих эмбиент-мотивов, играющих в мирные моменты исследования мира. Вместе с этой публикацией авторы пообещали, что опубликованный микс — это лишь малая часть проделанной музыкальной работы, а полноценный и полный релиз саундтрека состоится уже скоро на всех доступных площадках.

Что интересно, в комментариях под роликом пользователи массово сходятся во мнении, что саундтрек идеально дополняет общую картину. Геймеры наперебой пророчат Crimson Desert статус главной «Игры года», а некоторые и вовсе называют проект главным приключением десятилетия. «Для меня это лучшая игра со времен Skyrim», — заявляет один из комментаторов. Другой фанат отмечает мощь музыкального сопровождения еще на стартовом экране: «Эта музыка во время загрузки в буквальном смысле заставила меня вознестись на небеса. Я сразу понял, что меня ждет отличное времяпрепровождение». Пользователи также активно просят Pearl Abyss выпустить видео с кадрами из-за кулис студии звукозаписи и интервью с композиторами.

Впрочем, пока одни геймеры медитативно наслаждаются чарующим эмбиентом на просторах Пайвела, другие игроки предпочитают в это же время проверять возможности открытого мира. Как оказалось, свобода внутриигровой песочницы позволяет находить весьма специфичные методы досуга.

Судя по всему многих геймеров не смутили технические проблемы Crimson Desert и слабые стороны геймдизайна. В совокупности у Pearl Abyss получилось создать затягивающую экшен-RPG.