Студия Pearl Abyss объявила о старте официального творческого конкурса Beyond the Abyss: Community Challenge для всех поклонников ролевого экшена Crimson Desert. Разработчики решили поощрить креативность сообщества и предложили игрокам продемонстрировать свои самые яркие игровые мгновения из путешествий по просторам Пайвеля.

Тематика конкурсных работ полностью свободна: участники могут сфокусироваться на исследовании открытого мира, динамичных сражениях, кастомизации персонажей, прохождении Бездн или обычных небоевых активностях. Главное условие — видео должно быть кинематографичным и состоять исключительно из реальных геймплейных кадров. Использование сторонней 3D-графики, анимации или рисунков строго запрещено.

Принять участие в ивенте можно в двух независимых категориях:

Short-form : короткие ролики длительностью до одной минуты (определят 4 победителей).

: короткие ролики длительностью до одной минуты (определят 4 победителей). Long-form: полноценные видео от одной до трех минут (определят 6 победителей).

Для подачи заявки необходимо опубликовать свой ролик на YouTube или в любой популярной социальной сети с обязательными хештегами #CrimsonDesert и #BeyondTheAbyss, после чего заполнить специальную анкету. И не забыть открыть доступ к своим видео и публикациям. Прием конкурсных работ продлится до 12 июля 2026 года включительно.

Оценивать присланные материалы будут эксперты из команды разработки Crimson Desert, ориентируясь на креативность, качество монтажа и общую визуальную эстетику. Имена 10 главных призеров назовут 3 августа 2026 года.

Все десять финалистов получат внушительный набор наград:

Поездка в Южную Корею : пригласительный билет в штаб-квартиру Pearl Abyss с полной оплатой перелета эконом-классом в обе стороны и проживания (на 3 дня и 2 ночи). Визит должен состояться в течение 6 месяцев с момента оглашения результатов. Организаторы позволяют скорректировать даты обратного вылета, если победитель захочет остаться в стране подольше за свой счет.

: пригласительный билет в штаб-квартиру Pearl Abyss с полной оплатой перелета эконом-классом в обе стороны и проживания (на 3 дня и 2 ночи). Визит должен состояться в течение 6 месяцев с момента оглашения результатов. Организаторы позволяют скорректировать даты обратного вылета, если победитель захочет остаться в стране подольше за свой счет. Ценные сувениры: памятная монета Crimson Desert, изготовленная из настоящего золота, а также комплект эксклюзивного фирменного мерча по игре.

Важные технические правила и ограничения

Организаторы опубликовали строгий свод правил, несоблюдение которых приведет к немедленной дисквалификации участника. Помимо публикации в открытом доступе на YouTube или в соцсетях, авторы в обязательном порядке должны предоставить прямую ссылку на скачивание исходного файла видео (например, через Google Диск). Если исходник окажется недоступен для проверки, заявку аннулируют. Кроме того, все присланные ролики Pearl Abyss сможет без ограничений использовать в своих рекламных целях.

Особый акцент сделан на честности производства. К участию не допускаются материалы, созданные полностью или частично с помощью генеративного искусственного интеллекта (Generative AI). Стандартные инструменты монтажа и цветокоррекции разрешены, однако студия оставляет за собой право в любой момент потребовать доказательства процесса создания работы — например, исходные записи или промежуточные файлы проекта. Также дисквалификации подлежат видеоролики с плагиатом, рекламой сторонних объектов или темами, нарушающими общественные нормы этики.

Юридические нюансы, требования к паспортам и форс-мажоры

К участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние пользователи. Заявка должна подаваться под реальным именем, полностью соответствующим данным в загранпаспорте. Сам документ обязан действовать не менее Braxton-шести месяцев на дату планируемого въезда в Республику Корея. После публикации итогов у победителей будет ровно 7 дней, чтобы выйти на связь с организаторами, иначе результат аннулируют. Студия имеет право запросить любые документы для верификации личности и бронирования билетов, а ошибки в данных или предоставление ложной информации приведут к немедленному отзыву награды.

Pearl Abyss отдельно прописала условия на случай форс-мажоров: если визит станет невозможным из-за внешних факторов (отказ в выдаче визы, медицинские или юридические ограничения, санкции или запреты на поездки), компания оставляет за собой право заменить поездку альтернативной компенсацией или вовсе отменить её. Кроме того, участие ограничено для жителей стран, где не предоставляется официальный сервис Crimson Desert. Студия также не несет ответственности за технические сбои соцсетей в процессе отправки работ и любые происшествия, задержки или отмены рейсов во время самого путешествия.

Награда включает только авиабилеты в обе стороны и оплату отеля. Прочие траты, включая оформление загранпаспорта, визовые сборы, туристическую страховку, питание, местный транспорт и сопутствующие налоги, победителям придется оплачивать самостоятельно. Сами сроки и условия проведения конкурса могут быть изменены компанией в зависимости от внутренних обстоятельств. Ознакомиться с полным сводом правил и заполнить анкету участника можно на официальном сайте поддержки Pearl Abyss.