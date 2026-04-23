Баги не заставили себя ждать: новый патч Crimson Desert "отобрал" у игроков редких и экзотических зверей

Студия Pearl Abyss выпустила масштабное обновление для Crimson Desert, направленное на улучшение игрового опыта. Главным нововведением стала система уровней сложности — так разработчики отреагировали на жалобы игроков, считавших битвы с боссами слишком изнурительными. Кроме того, патч оптимизировал работу с инвентарем и добавил новую механику: теперь герой может приручать птиц, которые сопровождают его в путешествиях.
К сожалению, вместе с новым контентом в коде игры появилась серьезная ошибка, которая сильно ударила по коллекционерам маунтов. Игроки массово сообщают, что после установки патча с их аккаунтов исчезли экзотические маунты (верховые животные). Проблема коснулась редких зверей, таких как белые медведи и волки, которые во многих случаях были заменены обычными лошадьми. Этот баг фактически обесценил долгие часы труда, потраченные игроками на поиск и приручение экзотических зверей.
Реакция разработчиков на критические баги не заставила себя ждать: спустя всего несколько часов после первых жалоб, представители Pearl Abyss официально подтвердили, что знают о проблеме с исчезновением экзотических животных. Технический отдел уже работает над восстановлением данных, а игрокам настоятельно рекомендуют временно не совершать никаких операций в конюшнях до выхода исправления
бездарные крысы не могут даже свою копию копий в порядок привести , фуууу корейская смута фуууу
Действительно, коня увели
модов наверное наставили после обновы всё сломалось наверное хотя фиг знает их
дракон действительно пропал, других редких животных не было