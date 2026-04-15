Будильник, от которого не спрячешься: в Crimson Desert нашли необычную шляпу с сюрпризом

В Crimson Desert игроки обнаружили необычный предмет, который уже окрестили настоящим кошмаром для любителей поспать подольше. Речь идёт о шляпе с говорящим названием Herald of Six O'Clock — и она действительно умеет «будить».

Главная особенность предмета — его пассивный эффект: ровно в шесть утра из шляпы выскакивает петух и громко кукарекает. Этот неожиданный элемент не только добавляет юмора, но и способен застать врасплох как самого игрока, так и окружающих NPC.

Найти странный артефакт можно к западу от города Делезия — в руинах крепости у реки. Игрокам предстоит пробраться через катакомбы, где их поджидают враги, а сама шляпа спрятана за решёткой. При этом есть нюанс: если зажечь лампу рядом, предмет исчезнет, что добавляет загадочности процессу получения.

С точки зрения характеристик шляпа практически бесполезна — она даёт всего 2 единицы защиты. Однако её «фирменная» способность полностью компенсирует скромные показатели. Более того, с её помощью можно пугать NPC, вызывая забавные реакции.

Подобные находки подчёркивают, что Crimson Desert наполнена не только серьёзным контентом, но и неожиданными, порой абсурдными деталями. Такие элементы делают мир игры живее и дарят игрокам дополнительные поводы для экспериментов и веселья.