Будильник, от которого не спрячешься: в Crimson Desert нашли необычную шляпу с сюрпризом

В Crimson Desert игроки обнаружили необычный предмет, который уже окрестили настоящим кошмаром для любителей поспать подольше. Речь идёт о шляпе с говорящим названием Herald of Six O'Clock — и она действительно умеет «будить».
Главная особенность предмета — его пассивный эффект: ровно в шесть утра из шляпы выскакивает петух и громко кукарекает. Этот неожиданный элемент не только добавляет юмора, но и способен застать врасплох как самого игрока, так и окружающих NPC.
Найти странный артефакт можно к западу от города Делезия — в руинах крепости у реки. Игрокам предстоит пробраться через катакомбы, где их поджидают враги, а сама шляпа спрятана за решёткой. При этом есть нюанс: если зажечь лампу рядом, предмет исчезнет, что добавляет загадочности процессу получения.
С точки зрения характеристик шляпа практически бесполезна — она даёт всего 2 единицы защиты. Однако её «фирменная» способность полностью компенсирует скромные показатели. Более того, с её помощью можно пугать NPC, вызывая забавные реакции.
Подобные находки подчёркивают, что Crimson Desert наполнена не только серьёзным контентом, но и неожиданными, порой абсурдными деталями. Такие элементы делают мир игры живее и дарят игрокам дополнительные поводы для экспериментов и веселья.
Ооо господи это просто невероятно, шедевральная игра, просто 20 из 10.
напихали в игру бессмысленного кала, вот и все что есть в ней, не одной даже миссии стоящей, не одного интересного персонажа, все максимально пустое и без души, за то прикольные шапки уга-га-га, у корейцов юмор уровня петросян
загуглите на тубе - мифы rdr 2, там сотни роликов на 1000 часов про разрушения легенд, вот это и есть наполнение игры
Нашли в игре прикольный артефакт, клоуны сразу сагрились. Как же я люблю эту игру.
Сама игра и является шляпой