ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 378 оценок

Бывший аниматор Red Dead Redemption 2 считает, что Crimson Desert может побить GTA 6 в борьбе за звание "Игры года"

2BLaraSex 2BLaraSex

Crimson Desert продолжает приковывать к себе внимание игрового сообщества. В преддверии мартовского релиза экшен-RPG от корейской студии Pearl Abyss получил неожиданную, но очень весомую поддержку. Майк Йорк, бывший старший аниматор Rockstar, работавший над такими хитами, как Red Dead Redemption 2 и GTA 5, заявил, что новая игра вполне способна составить конкуренцию самой GTA 6.

В своем недавнем видео на YouTube Йорк прокомментировал геймплейные особенности Crimson Desert. По его мнению, проект имеет все шансы на победу в номинации "Игра года", если GTA 6 "не оправдает ожиданий" или столкнется с трудностями при выходе.

Йорк особенно выделил внимание разработчиков к деталям, физику окружения и обширный набор механик, сравнив масштаб проекта с Red Dead Redemption 2. По его словам, игра предлагает "что-то новое и действительно масштабное для исследования" и способна увлечь игрока более чем на сотню часов. При этом Йорк отметил, что успех Crimson Desert будет напрямую зависеть от того, смогут ли разработчики органично объединить все механики с качественной одиночной историей.

Crimson Desert выходит 19 марта на PC и консолях. Игра уже ушла на золото, а студия Pearl Abyss подтвердила отсутствие микротранзакций на старте, что выгодно отличает новинку от многих современных ААА-релизов.

26
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

К сожалению, ну нет.

Фанатиков(не фанатов, это разные люди) у рокстаров, бесконечное количество. Они схавают все что угодно.

А эта игра возможно и отличная, ну столько фанатиков точно нет.

Ну думаю 2 игры будут отличными.

Каждая в своём жанре.

(На жта 6 плевать, игра не интересна для меня)

12
Norgar

Для тех кто в игры не играет, ничего не интересно. Вы же в игры не играете.

3
ОгурчикЮрец Norgar

Играю, ну жта 5\6 для меня вообще не интересна.

2
Norgar ОгурчикЮрец

И в какую последнюю игру ты сыграл,прошел?

JackBV

Я уважаю Pearl Abyss , их BDO спустя более 10 лет выглядит потрясающе, а наполнение и разнообразие мира впечатляет . Но GTA это мастадонт с которым невозможно тягаться .

Это как в фильме про Джона Уика - "Джон придёт и ты ничего не сможешь сделать. Потому что просто не сможешь . А теперь убирайся!"

7
Exit 8

Все равно, никто больше не переплюнет по количевству наград экспедицию 33 .

5
Xa6apof

адам с фамилией на букву К

NРС
3
HerFinalBoss

Игрой года Реквием будет, оло

4
KPAHbl4

сонс оф спарта будет))

Janekste

Crimson Desert по любому круче будет геймплейно, чем GTA6, но у GTA слишком много фанатиков, которые везде и всегда будут голосовать за неё просто потому что... Точка.

4
Di Raizel

GTA 6 не выйдет в 2026, так что у Crimson Desert есть шансы.

3
Pаrallax Di Raizel

У одного бывшего уже был шанс в прошлом году.

Legend_of_the_Hero

Он так считает потому что он "бывший" старший аниматор Rockstar. А будь он "действующим" аниматором Rockstar, он бы так не считал.

2
Great-heartedElio

может стал бывшим, после того как это сказал?

Legend_of_the_Hero Great-heartedElio

Вполне возможно. Молниеносная карма от HR Отдела))

klitor_lizator
2
K0t Felix

Для мну, ни та ни другая, не будет Игрой Года. Хех

2
Alex40001

это пока игра не вышла... хотя ее так долго делали что она прям как часы работать должна .

1
TheNikolay00

О гта6 каждая собака знает и даже их блохи, поэтому по продажам не обгонит, даже если окажется лучше, чем гта6

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ