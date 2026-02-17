Бывший аниматор Red Dead Redemption 2 считает, что Crimson Desert может побить GTA 6 в борьбе за звание "Игры года"

Crimson Desert продолжает приковывать к себе внимание игрового сообщества. В преддверии мартовского релиза экшен-RPG от корейской студии Pearl Abyss получил неожиданную, но очень весомую поддержку. Майк Йорк, бывший старший аниматор Rockstar, работавший над такими хитами, как Red Dead Redemption 2 и GTA 5, заявил, что новая игра вполне способна составить конкуренцию самой GTA 6.

В своем недавнем видео на YouTube Йорк прокомментировал геймплейные особенности Crimson Desert. По его мнению, проект имеет все шансы на победу в номинации "Игра года", если GTA 6 "не оправдает ожиданий" или столкнется с трудностями при выходе.

Йорк особенно выделил внимание разработчиков к деталям, физику окружения и обширный набор механик, сравнив масштаб проекта с Red Dead Redemption 2. По его словам, игра предлагает "что-то новое и действительно масштабное для исследования" и способна увлечь игрока более чем на сотню часов. При этом Йорк отметил, что успех Crimson Desert будет напрямую зависеть от того, смогут ли разработчики органично объединить все механики с качественной одиночной историей.

Crimson Desert выходит 19 марта на PC и консолях. Игра уже ушла на золото, а студия Pearl Abyss подтвердила отсутствие микротранзакций на старте, что выгодно отличает новинку от многих современных ААА-релизов.