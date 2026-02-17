Бывший аниматор Red Dead Redemption 2 считает, что Crimson Desert может побить GTA 6 в борьбе за звание "Игры года"

Crimson Desert продолжает приковывать к себе внимание игрового сообщества. В преддверии мартовского релиза экшен-RPG от корейской студии Pearl Abyss получил неожиданную, но очень весомую поддержку. Майк Йорк, бывший старший аниматор Rockstar, работавший над такими хитами, как Red Dead Redemption 2 и GTA 5, заявил, что новая игра вполне способна составить конкуренцию самой GTA 6.
В своем недавнем видео на YouTube Йорк прокомментировал геймплейные особенности Crimson Desert. По его мнению, проект имеет все шансы на победу в номинации "Игра года", если GTA 6 "не оправдает ожиданий" или столкнется с трудностями при выходе.
Йорк особенно выделил внимание разработчиков к деталям, физику окружения и обширный набор механик, сравнив масштаб проекта с Red Dead Redemption 2. По его словам, игра предлагает "что-то новое и действительно масштабное для исследования" и способна увлечь игрока более чем на сотню часов. При этом Йорк отметил, что успех Crimson Desert будет напрямую зависеть от того, смогут ли разработчики органично объединить все механики с качественной одиночной историей.
Crimson Desert выходит 19 марта на PC и консолях. Игра уже ушла на золото, а студия Pearl Abyss подтвердила отсутствие микротранзакций на старте, что выгодно отличает новинку от многих современных ААА-релизов.
К сожалению, ну нет.
Фанатиков(не фанатов, это разные люди) у рокстаров, бесконечное количество. Они схавают все что угодно.
А эта игра возможно и отличная, ну столько фанатиков точно нет.
Ну думаю 2 игры будут отличными.
Каждая в своём жанре.
(На жта 6 плевать, игра не интересна для меня)
Для тех кто в игры не играет, ничего не интересно. Вы же в игры не играете.
Играю, ну жта 5\6 для меня вообще не интересна.
И в какую последнюю игру ты сыграл,прошел?
Я уважаю Pearl Abyss , их BDO спустя более 10 лет выглядит потрясающе, а наполнение и разнообразие мира впечатляет . Но GTA это мастадонт с которым невозможно тягаться .
Это как в фильме про Джона Уика - "Джон придёт и ты ничего не сможешь сделать. Потому что просто не сможешь . А теперь убирайся!"
Все равно, никто больше не переплюнет по количевству наград экспедицию 33 .
адам с фамилией на букву К
Игрой года Реквием будет, оло
сонс оф спарта будет))
Crimson Desert по любому круче будет геймплейно, чем GTA6, но у GTA слишком много фанатиков, которые везде и всегда будут голосовать за неё просто потому что... Точка.
GTA 6 не выйдет в 2026, так что у Crimson Desert есть шансы.
У одного бывшего уже был шанс в прошлом году.
Он так считает потому что он "бывший" старший аниматор Rockstar. А будь он "действующим" аниматором Rockstar, он бы так не считал.
может стал бывшим, после того как это сказал?
Вполне возможно. Молниеносная карма от HR Отдела))
Для мну, ни та ни другая, не будет Игрой Года. Хех
это пока игра не вышла... хотя ее так долго делали что она прям как часы работать должна .
О гта6 каждая собака знает и даже их блохи, поэтому по продажам не обгонит, даже если окажется лучше, чем гта6