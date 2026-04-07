Бывший глава Avalanche рассказал об отменённой RPG, которая могла напоминать Crimson Desert

Сооснователь Avalanche Studios и бывший креативный директор студии Кристофер Сундберг рассказал о давно отменённой фэнтезийной игре AionGuard, которая, по его словам, могла напоминать современную Crimson Desert.
В интервью он отметил, что многие элементы, которыми сейчас известен проект Pearl Abyss, изначально планировались для AionGuard ещё в 2000-х годах. Среди них — полёты на драконах, физические взаимодействия с элементами вроде заморозки и разрушения льда, а также возможность превращаться в огромных существ, например големов.
По словам Сундберга, если бы разработка завершилась, игра могла бы выглядеть и играться практически так же, как Crimson Desert. Проект задумывался как масштабное фэнтезийное приключение в открытом мире с большим количеством механик и систем.
Одним из главных источников вдохновения для разработчиков стала вселенная «Властелина колец», особенно битва за Хельмову Падь. У проекта даже появился издатель, однако сотрудничество неожиданно завершилось — по словам Сундберга, партнёры отказались от игры буквально одним сообщением.
После этого Avalanche не смогла найти нового издателя, и команда была переведена на другой проект — более линейную стимпанк-игру Arcadia Rising. Однако и она в итоге была закрыта из-за финансовых проблем издателя THQ.
Сундберг отметил, что разработчики до сих пор считают Arcadia Rising одним из проектов, который действительно заслуживал выхода.
Все еще мечтаю о четырех всадниках... такая уже идея и сеттинг были, легко могло переплюнуть маскарад вампиров.