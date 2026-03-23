ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 780 оценок

Бывший глава Blizzard раскритиковал извинения разработчиков Crimson Desert за использование ИИ

IKarasik IKarasik

Бывший президент Blizzard Entertainment и экс-топ-менеджер Microsoft Майк Ибарра высказался по поводу недавнего скандала вокруг Crimson Desert. Он заявил, что разработчикам не стоило извиняться за использование генеративного ИИ при создании игры.

Ранее студия Pearl Abyss признала, что некоторые элементы, созданные с помощью ИИ на ранних этапах разработки, случайно попали в публичную версию игры. Разработчики извинились перед игроками и пообещали провести внутреннюю проверку.

Ибарра в ответ заявил, что не понимает, почему студии приходится оправдываться. По его мнению, технологии искусственного интеллекта со временем станут обычной частью разработки игр.

Он также отметил, что ИИ будет использоваться практически во всех цифровых продуктах — не только в видеоиграх, но и в повседневных устройствах.

При этом слова бывшего руководителя вызвали неоднозначную реакцию в сообществе. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали его позицию и напомнили, что часть разработчиков и игроков выступает против широкого применения генеративного ИИ в индустрии.

Стоит отметить, что споры вокруг ИИ в играх продолжаются уже некоторое время. Ранее обсуждения вызывали проекты вроде Call of Duty: Black Ops 7, EA Sports FC 26 и Clair Obscur: Expedition 33, где также поднимался вопрос использования подобных технологий при разработке.

10
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
DezmondAin Grimm

Мне абсолютно плевать на этого чела, но вот в его словах есть доля истины - народ уже совсем свихнулся из-за этого ии. Вообще не вижу причин для того, чтобы критиковать за использование ИИ. Плевать кем или чем она сделана, если игра интересная. Какую-то охоту на ведьм с этим ИИ устроили. Совсем рехнулись

12
QueasyRush

поэтому он и бывший с такими тупыми мыслями

9
Neko-Acheron

Обычной? Как и финансовые провали...

Напомню... это не конкретно одна игра, это их лаунчер с недавними играми

4
Tiger Goose

Этот-то подонок куда лезет?

3
Shkudi

прислужник скайнета

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ