Бывший глава Blizzard раскритиковал извинения разработчиков Crimson Desert за использование ИИ

Бывший президент Blizzard Entertainment и экс-топ-менеджер Microsoft Майк Ибарра высказался по поводу недавнего скандала вокруг Crimson Desert. Он заявил, что разработчикам не стоило извиняться за использование генеративного ИИ при создании игры.

Ранее студия Pearl Abyss признала, что некоторые элементы, созданные с помощью ИИ на ранних этапах разработки, случайно попали в публичную версию игры. Разработчики извинились перед игроками и пообещали провести внутреннюю проверку.

Ибарра в ответ заявил, что не понимает, почему студии приходится оправдываться. По его мнению, технологии искусственного интеллекта со временем станут обычной частью разработки игр.

Он также отметил, что ИИ будет использоваться практически во всех цифровых продуктах — не только в видеоиграх, но и в повседневных устройствах.

При этом слова бывшего руководителя вызвали неоднозначную реакцию в сообществе. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали его позицию и напомнили, что часть разработчиков и игроков выступает против широкого применения генеративного ИИ в индустрии.

Стоит отметить, что споры вокруг ИИ в играх продолжаются уже некоторое время. Ранее обсуждения вызывали проекты вроде Call of Duty: Black Ops 7, EA Sports FC 26 и Clair Obscur: Expedition 33, где также поднимался вопрос использования подобных технологий при разработке.