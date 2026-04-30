Бывший глава TESO в восторге от Crimson Desert и называет её "одиночным MMO" без лишних подсказок

Бывший руководитель разработки The Elder Scrolls Online и экс-глава студии ZeniMax Online Мэтт Фирор поделился впечатлениями от Crimson Desert — и они оказались крайне положительными.

По словам разработчика, проект от Pearl Abyss ощущается как «одиночная версия MMO», что, по его мнению, даёт серьёзное преимущество. Он отметил, что создание полноценной онлайн-инфраструктуры — одна из самых сложных частей разработки, поэтому перенос масштабов MMO в одиночную игру выглядит почти как «чит».

Фирор признался, что провёл в игре десятки часов, но до сих пор не до конца разобрался во всех механиках. При этом именно отсутствие жёсткого обучения и свобода исследования он считает одним из главных плюсов. Такой подход, по его словам, напоминает классические игры, где игроки сами открывали возможности без подсказок.

Он также сравнил ощущения от исследования мира с The Legend of Zelda: Breath of the Wild, подчеркнув чувство открытия и постепенного освоения механик.

Разработчик уверен, что подобный формат — крупный открытый мир с глубиной MMO, но без обязательного онлайна — может стать новым трендом в индустре.