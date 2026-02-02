ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 352 оценки

Бывший разработчик Rockstar хвалит Crimson Desert: "Я впечатлён и очень хочу в неё поиграть"

monk70 monk70

После долгих ожиданий и внезапной задержки в прошлом году, до выхода Crimson Desert осталось чуть более двух месяцев. Игра также «ушла на золото», и разработчик Pearl Abyss поделился ещё более захватывающей информацией в новом обзорном трейлере.

Этот трейлер привлёк много внимания, в том числе и бывшего разработчика Rockstar Майка Йорка. Реагируя на последний ролик, опытный разработчик высоко оценил Crimson Desert, отметив, что RPG произвела на него сильное впечатление.

Майк Йорк, ранее работавший над такими хитами, как Red Dead Redemption 2 и God of War Ragnarok, недавно опубликовал видео продолжительностью более 20 минут, в котором он реагирует на полный разбор игрового процесса Crimson Desert.

В этом видео разработчик хвалит RPG. В частности, ему, похоже, понравился масштаб мира, представленного в Crimson Desert, и мистические элементы открытого мира. Он также похвалил такие элементы, как лицевая анимация в различных моментах видео. Йорк отметил, что, хотя игра, похоже, не использует технологию MetaHuman, результаты, тем не менее, впечатляют.

Кроме того, Майк Йорк был впечатлён боевой системой и перемещением. Даже после этого краткого обзора мира Crimson Desert разработчик сразу же выразил интерес к игре. Он также признал, что Pearl Abyss, похоже, смешивает несколько жанров в один, добавляя при этом свои собственные штрихи, чтобы всё это выглядело гармонично.

Я впечатлён игрой. Думаю, они проделали действительно хорошую работу. Анимация выглядит довольно неплохо. Визуальные эффекты выглядят очень хорошо. Я очень хочу в неё поиграть.

Несмотря на множество похвал, Майк Йорк также поделился некоторыми критическими замечаниями в адрес игры. Он отметил, что в Crimson Desert часто встречаются проблемы с наложением текстур, что характерно как для объектов в мире, так и для персонажей. В целом, однако, RPG оставила невероятно позитивное впечатление у разработчика.

Janekste

Ну, Crimson Desert действительно впечатляет. Было бы странно не заиметь желание в неё поиграть после всего увиденного. Точка.

9
Destroited
Бывший разработчик Rockstar хвалит Crimson Desert

Видимо в игре можно будет угонять лошадей и бить хлебальники страже по беспределу.

6
RРG

Папа́ - ведьмак3

Мама́ - кэпком догма2

Систра́ - фа́йнал фантази́ 16

Дед - BLACK DESERT ONLINE ухахаха

4
rei_nyasha

жду ее больше гта6

4
RРG

гта6 и фэйбл - единственно адекватные игры на ближайшие пару лет Т.О.Ч.К.А.

7
Пользователь ВКонтакте

Хайгвард тоже похвалили🤣 // Руслан Варнин

1
Vinden

Игра по дизайну вообще не зашла и сильно напоминает Middle-earth: Shadow of Mordor. Понамешали всего там

1
K0t Felix

Игоря неплоха, по первым вречатлениям

Одыкватный

Ого, оффлайн версия Black Desert, невероятно!

Kenn1y

Только без гламурных персонажей и эпичных локаций.

sa1958

Мы тоже хотим.