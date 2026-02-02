Бывший разработчик Rockstar хвалит Crimson Desert: "Я впечатлён и очень хочу в неё поиграть"

После долгих ожиданий и внезапной задержки в прошлом году, до выхода Crimson Desert осталось чуть более двух месяцев. Игра также «ушла на золото», и разработчик Pearl Abyss поделился ещё более захватывающей информацией в новом обзорном трейлере.

Этот трейлер привлёк много внимания, в том числе и бывшего разработчика Rockstar Майка Йорка. Реагируя на последний ролик, опытный разработчик высоко оценил Crimson Desert, отметив, что RPG произвела на него сильное впечатление.

Майк Йорк, ранее работавший над такими хитами, как Red Dead Redemption 2 и God of War Ragnarok, недавно опубликовал видео продолжительностью более 20 минут, в котором он реагирует на полный разбор игрового процесса Crimson Desert.

В этом видео разработчик хвалит RPG. В частности, ему, похоже, понравился масштаб мира, представленного в Crimson Desert, и мистические элементы открытого мира. Он также похвалил такие элементы, как лицевая анимация в различных моментах видео. Йорк отметил, что, хотя игра, похоже, не использует технологию MetaHuman, результаты, тем не менее, впечатляют.

Кроме того, Майк Йорк был впечатлён боевой системой и перемещением. Даже после этого краткого обзора мира Crimson Desert разработчик сразу же выразил интерес к игре. Он также признал, что Pearl Abyss, похоже, смешивает несколько жанров в один, добавляя при этом свои собственные штрихи, чтобы всё это выглядело гармонично.

Я впечатлён игрой. Думаю, они проделали действительно хорошую работу. Анимация выглядит довольно неплохо. Визуальные эффекты выглядят очень хорошо. Я очень хочу в неё поиграть.

Несмотря на множество похвал, Майк Йорк также поделился некоторыми критическими замечаниями в адрес игры. Он отметил, что в Crimson Desert часто встречаются проблемы с наложением текстур, что характерно как для объектов в мире, так и для персонажей. В целом, однако, RPG оставила невероятно позитивное впечатление у разработчика.