Бывший разработчик утверждает, что Crimson Desert вышла на совершенно другой уровень благодаря движку BlackSpace Engine

Бывший разработчик Pearl Abyss утверждает, что Crimson Desert находится на совершенно другом уровне по сравнению с их типичными играми, созданными на Unreal Engine 5, ссылаясь на широкое использование старых технологий и агрессивную оптимизацию в собственном движке BlackSpace Engine.

По словам бывшего члена команды разработчиков движка Pearl Abyss, длительный семилетний цикл разработки объясняется непрерывным процессом перепроектирования движка.

Причина, по которой разработка заняла 7 лет, заключается в том, что они фактически перерабатывали движок каждый год, чтобы оптимизировать производительность и обрабатывать больше полигонов. Например, в то время как большинство движков оптимизируют изображение за счёт отсечения (просто не отображая невидимые объекты), движок BlackSpace фактически удаляет вершины. Они также пробуют новые методы переноса задач, обычно выполняемых ЦП, на графический процессор.

В дополнение к другому подходу к рендерингу, Pearl Abyss, как сообщается, решили полностью исключить скриптовый код из финальной версии игры, приняв вместо этого, по словам самого бывшего разработчика, методы из другой эпохи: «всевозможные «старомодные» методы, такие как целочисленные данные, битовые данные и упрощённые структуры данных», которые редко встречаются в современных проектах. По его словам, команда «одержима» производительностью, и именно эта одержимость ставит Crimson Desert выше конкурентов, использующих Unreal Engine 5.

Однако это же замечание несколько смягчает энтузиазм. Несмотря на похвалу технических аспектов проекта, которые позволили бы небольшой команде «создать огромное количество контента», бывший сотрудник признает, что не уверен в долговечности игрового процесса.

Я не был в команде по контенту и ушёл некоторое время назад, поэтому не могу с уверенностью сказать, останется ли игровой процесс увлекательным на протяжении сотен часов. Лично я не смог бы долго играть в Black Desert.

Crimson Desert выйдет 19 марта для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.