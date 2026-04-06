Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 113 оценок

Чтобы получить первую платину в Crimson Desert, потребовалось почти 300 часов и более двух недель с момента релиза

butcher69 butcher69

Экшен с открытым миром Crimson Desert продолжает удивлять масштабами. Несмотря на критику сюжета и управления на старте, проект от Pearl Abyss сумел удержать аудиторию благодаря постоянным обновлениям и доработкам.

Главным достоинством игры стал её огромный мир: даже после 200 часов многие пользователи не исследуют и половину карты. Однако для полного прохождения требуется куда больше времени. По данным PSN Profiles, первый платиновый трофей получил игрок под ником N-A-E-C-A-B-O-N, потративший на это 285 часов — примерно 15 дней почти непрерывной игры.

На данный момент лишь несколько пользователей смогли добиться 100% прохождения, и каждому из них потребовалось около 300 часов. Это делает платину в Crimson Desert одной из самых редких и трудозатратных.

Разработчики ранее предупреждали, что игра будет крайне масштабной, и, похоже, не преувеличивали. Даже при всех недостатках повествования, глубина контента и размер мира задали новую планку для жанра.

Snake2105

Платиновые

Niт6iтЛиsт4n

ох уж эти платиновые задроты....

Vinden

Игра чисто для задротов

DezmondAin Grimm

Триндец...они там вообще живы?

KookyPentheus

Это азиаты, только у них хватает стойкости жевать пережёванное ими, и снова жевать не испытывая отвращения от процесса.

