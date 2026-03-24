Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 817 оценок

Crimson Desert берёт рубеж в 3 млн проданных копий всего за четыре дня

butcher69 butcher69

Экшен Crimson Desert от Pearl Abyss продолжает набирать обороты. Разработчики сообщили, что игра разошлась тиражом более трёх миллионов копий всего за четыре дня после релиза.

Проект стартовал 20 марта и уже в первые дни преодолел отметку в два миллиона проданных экземпляров, показав впечатляющий темп продаж. При этом студия поблагодарила игроков за поддержку и пообещала продолжать активно развивать игру.

Ситуация с пользовательскими отзывами также постепенно улучшается. Если на релизе рейтинг в Steam составлял 56%, то после выхода первого патча он поднялся до 73%. Это говорит о том, что разработчики оперативно реагируют на критику, а игроки начинают пересматривать своё отношение к проекту.

Комментарии:  67
Иваныч из Тулы

Хорошей игре, хорошие продажи 😎

CTPAuDEP

Хейтеры, что с лицом?

-zotik-

Так и не понятно почему ее покупают

vertehwost

Из этой серии

Александр Гоголев

Те кто играет в эту игру, те не уважает себя, свое свободное время, даже не уважает Антона Логвинова.

