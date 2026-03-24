Crimson Desert берёт рубеж в 3 млн проданных копий всего за четыре дня

Экшен Crimson Desert от Pearl Abyss продолжает набирать обороты. Разработчики сообщили, что игра разошлась тиражом более трёх миллионов копий всего за четыре дня после релиза.

Проект стартовал 20 марта и уже в первые дни преодолел отметку в два миллиона проданных экземпляров, показав впечатляющий темп продаж. При этом студия поблагодарила игроков за поддержку и пообещала продолжать активно развивать игру.

Ситуация с пользовательскими отзывами также постепенно улучшается. Если на релизе рейтинг в Steam составлял 56%, то после выхода первого патча он поднялся до 73%. Это говорит о том, что разработчики оперативно реагируют на критику, а игроки начинают пересматривать своё отношение к проекту.