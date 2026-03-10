Crimson Desert без Denuvo: Pearl Abyss ставит на производительность и доверие игроков

В недавнем интервью в рамках подкаста Dropped Frames, Уилл Пауэр, директор по маркетингу и PR компании Pearl Abyss, официально прокомментировал технические аспекты защиты предстоящего экшена Crimson Desert. Самым громким заявлением стал отказ от использования сторонних DRM-систем, включая наиболее обсуждаемую технологию — Denuvo.
Ключевые тезисы из заявления Уилла Пауэра:
- Приоритет производительности: Разработчики осознают репутацию систем защиты, которые часто обвиняют в чрезмерной нагрузке на центральный процессор и снижении минимального FPS. Поскольку Crimson Desert — это технологически сложный проект с продвинутой физикой и детализированным открытым миром, студия хочет, чтобы игроки на ПК получили максимально плавный геймплей без лишних фоновых процессов.
- Одиночный опыт: Пауэр подчеркнул, что игра создавалась как глубокое одиночное приключение. По его словам, навязывание жестких систем онлайн-проверки и тяжелых DRM для такого формата игры идет вразрез с философией Pearl Abyss по отношению к качественному контенту.
- Доверие сообществу: Вместо агрессивной защиты от пиратства компания делает ставку на качество самого продукта. В студии верят, что игроки, ценящие огромный труд, вложенный в разработку (длившуюся более 5 лет), предпочтут приобрести лицензионную копию ради поддержки будущих обновлений и дополнений.
- Техническая открытость: Отказ от Denuvo также упрощает будущую поддержку модификаций и обеспечивает долговечность игры — проект будет запускаться без проблем даже спустя годы, когда серверы активации защиты могут стать недоступны.
Это решение выделяет Pearl Abyss на фоне многих других AAA-издателей, которые продолжают использовать Denuvo, несмотря на критику фанатов. Напомним, что релиз Crimson Desert намечен на 19 марта 2026 года. Игра предложит беспрецедентный уровень взаимодействия с окружением и сложную боевую систему, что делает вопрос оптимизации критически важным для успеха проекта.
Ну всё, теперь точно будет хитом у всей школоты. И все будут заявлять, что они КОНЕЧНО ЖЕ именно купили, а не скачали игру, ведь "не грех поддержать хороших разрабов".
Ну значит качаем с торрентов, если игра зайдет всё равно не куплю, как то так)
Не знаю какой получится игра, но студии - однозначно уважения.
Шикарно, вот это я понимаю разрабы красавцы, теперь можно будет опробовать если игра годная [судя по видосам и материалам для этого есть все шансы, по роликам выглядит просто офигенно] тогда и купить можно.
зря зря, я все равно офку возьму за 100 рублей, что бы получить предзагрузку ( надеюсь она будет ) , а пираты пусть дерутся за раздачу)))