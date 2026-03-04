Crimson Desert будет поддерживать разрешение 4K с более высокой частотой кадров на PS5 Pro благодаря улучшенному PSSR

После очень долгой разработки Crimson Desert почти на подходе. Однако до сих пор разработчик Pearl Abyss показывал игру только на ПК, что вызвало опасения по поводу консольных версий игры и заставило многих заподозрить, что разработчик на самом деле скрывал кадры с консолей, трагически повторив ситуацию с Cyberpunk 2077 в 2022 году, вынудив представителей PR-отдела прямо прокомментировать этот вопрос.

После подтверждения того, что Pearl Abyss не скрывает кадры Crimson Desert для консолей, в сети появились подробности о версиях для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, а также подтверждение того, что игра будет использовать улучшенную технологию PSSR PS5 Pro, применяемую в Resident Evil Requiem, для обеспечения высококачественной графики с высокой частотой кадров.

В новом сообщении в официальном блоге PlayStation подтверждено, что Pearl Abyss оптимизировала игру для PlayStation 5 «с помощью ряда функций, помогающих сохранить всю эту детализацию в большом масштабе, используя Geometry Shader Oversubscription и NGG Culling для рендеринга множества элементов без потери детализации».

На PlayStation 5 Pro игра будет активно использовать режим высокой частоты процессора PS5 Pro, чтобы сделать перемещение по миру максимально плавными, а улучшенная технология PSSR позволит достигать разрешения 4K с более высокой частотой кадров. Улучшенные возможности трассировки лучей по сравнению с базовым режимом сделают «световые эффекты более реалистичными и естественными».