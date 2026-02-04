Crimson Desert будет поддерживать Xbox Play Anywhere со дня релиза

Crimson Desert, долгожданная ролевая игра с открытым миром от студии Pearl Abyss поступит в продажу 19 марта 2026 года и будет поддерживать одну важную функцию для игроков экосистемы Xbox: с самого первого дня игра будет полностью совместима с Xbox Play Anywhere.

Таким образом, покупатели игры смогут наслаждаться ею как на консоли Xbox Series, так и на ПК с Windows, после единоразовой цифровой покупки в Microsoft Store, при этом их прогресс и достижения будут синхронизированы. Это не дополнительное обновление или будущее улучшение: игра станет частью данной программы уже на старте — информация об этом появилась на странице стандартного издания в Microsoft Store.

Амбициозность проекта очевидна как по его масштабу, так и по техническому подходу. Поддержка

Play Anywhere также укрепляет позиции Crimson Desert как одного из наиболее актуальных кроссплатформенных релизов первого квартала 2026 года на Xbox.

Релиз Crimson Desert намечен на 19 марта на Xbox Series X/S, Playstation 5 и PC.