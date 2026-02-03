ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 353 оценки

Crimson Desert будут поддерживать произвольную частоту кадров на ПК

Gruz_ Gruz_

Новая приключенческая игра от Pearl Abyss, Crimson Desert, будет поддерживать произвольную частоту кадров в версии для ПК, а вот показатели производительности на консолях еще окончательно не определены.

В недавнем интервью Уилл Пауэрс, PR-менеджер студии, поделился некоторыми подробностями о том, как Pearl Abyss подходит к вопросу производительности на ПК и консолях. По словам Пауэрса, ПК-версия Crimson Desert будет будут поддерживать произвольную частоту кадров, без каких-либо жестких ограничений, типа 60 FPS. Напротив, игра позволит системе работать на пределе своих возможностей.

Мы не ограничиваем количество кадров. То есть нет жесткого ограничения в 60 кадров в секунду или чего-то подобного. Если ваша система поддерживает более высокую частоту кадров, то отлично. Вперед! Генерируйте эти кадры. Я думаю, что люди будут приятно удивлены частотой кадров, с которой работает игра, благодаря нашему проприетарному движку.

Менеджер по связям с общественностью сообщил, что Pearl Abyss тесно сотрудничает с крупными партнерами по производству компьютерного оборудования и что игра будет поддерживать технологии AMD FSR Redstone и NVIDIA DLSS, предоставляя игрокам на ПК несколько вариантов настройки производительности и качества изображения в зависимости от возможностей их оборудования, в том числе и нативное 4K.

Что касается консольных версий, Пауэрс объяснил, почему Pearl Abyss еще не поделилась конкретными целями по производительности:

Это не потому, что мы что-то скрываем, — пояснил он. — Я просто не хочу говорить о цифрах, которые еще не окончательные, потому что они могут улучшиться.

По его словам, озвучивание предварительных целей чревато риском «увязнуть» в цифрах, которые еще могут измениться после дальнейшей оптимизации. Pearl Abyss намерена поделиться данными о производительности на консолях только тогда, когда они будут окончательно утверждены и проверены.

Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

Niphestotel

Тем временем консольщики...

Napoleon001

Что с консольщиками?

TheCalvariam

плюсы консоли:

Нету танцев с бубном с настройками игры, скачал игру и пошёл играть. Всё максимально стандартизированно, без всякой лишней зал*пы. Консоли задают тренд на графон игр, нету обнов видеокарт каждый 2-3 года, что раздражает. Ну это всё если мы говорим об игровом устройстве а так ПК топ-1.

TheCalvariam Napoleon001

Пк боярин типичный он.

Iscander92

Главная, чтобы не было ДЕНУВЫ

MXRGUEL

скорее дуни не будет а будет онлайн привязка.

Лидер Мур

месяц до релиза, а они там в чем-то не уверены и никаких даже примерных цифр нет, ор

ОгурчикЮрец

Какие примерные цифры?

Если сказали, если система мощная, у вас будет столько, сколько сможете выжать их своего пк.

С учётом системных требований игры. Это понятно что если комп очень слабый, сильно не разогнаться.

Ну говорят что оптимизация просто бомба.

Лидер Мур ОгурчикЮрец

да я и не сомневаюсь, там графон как и движок года 18, но тоже все равно интересно что будет на релизе, скоро залетим проверим

Zick211
Генерируйте эти кадры

На 4х?

ОгурчикЮрец

Ну не знаю, ну не вызывает доверия. Компания у которой только бто из игр. (или я не нашёл другие)

А тут сразу синг и такой типа крутой, ну как говорят.

Та и цена сразу как то перебор.

Хотя хочется купить.