Crimson Desert будут поддерживать произвольную частоту кадров на ПК

Новая приключенческая игра от Pearl Abyss, Crimson Desert, будет поддерживать произвольную частоту кадров в версии для ПК, а вот показатели производительности на консолях еще окончательно не определены.

В недавнем интервью Уилл Пауэрс, PR-менеджер студии, поделился некоторыми подробностями о том, как Pearl Abyss подходит к вопросу производительности на ПК и консолях. По словам Пауэрса, ПК-версия Crimson Desert будет будут поддерживать произвольную частоту кадров, без каких-либо жестких ограничений, типа 60 FPS. Напротив, игра позволит системе работать на пределе своих возможностей.

Мы не ограничиваем количество кадров. То есть нет жесткого ограничения в 60 кадров в секунду или чего-то подобного. Если ваша система поддерживает более высокую частоту кадров, то отлично. Вперед! Генерируйте эти кадры. Я думаю, что люди будут приятно удивлены частотой кадров, с которой работает игра, благодаря нашему проприетарному движку.

Менеджер по связям с общественностью сообщил, что Pearl Abyss тесно сотрудничает с крупными партнерами по производству компьютерного оборудования и что игра будет поддерживать технологии AMD FSR Redstone и NVIDIA DLSS, предоставляя игрокам на ПК несколько вариантов настройки производительности и качества изображения в зависимости от возможностей их оборудования, в том числе и нативное 4K.

Что касается консольных версий, Пауэрс объяснил, почему Pearl Abyss еще не поделилась конкретными целями по производительности:

Это не потому, что мы что-то скрываем, — пояснил он. — Я просто не хочу говорить о цифрах, которые еще не окончательные, потому что они могут улучшиться.

По его словам, озвучивание предварительных целей чревато риском «увязнуть» в цифрах, которые еще могут измениться после дальнейшей оптимизации. Pearl Abyss намерена поделиться данными о производительности на консолях только тогда, когда они будут окончательно утверждены и проверены.

Crimson Desert выйдет 19 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.