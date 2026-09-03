Crimson Desert: Charting the Unknown появилась в Steam - предзаказ DLC обойдется в 1534 рублей

В Steam появилась страница дополнения Crimson Desert: Charting the Unknown, а вместе с ней стартовали предзаказы. Стоимость DLC составляет 1534 рубля. Релиз запланирован на 15 октября 2026 года.
Charting the Unknown расширит мир Пайвела новыми приключениями как на суше, так и в море. Игрокам предстоит столкнуться с могущественными противниками, освоить новые навыки и адаптировать тактику к более сложным сражениям.
Одним из главных нововведений станут морские путешествия. Клифф сможет управлять собственным кораблём, исследовать новые острова и погружаться под воду. На морском дне можно будет обнаружить затонувшие сокровища, древние руины и скрытые секреты.
Разработчики также расширили мир за пределами сражений. Игроки смогут арендовать различные постройки для заработка, а улучшенная домовая система позволит обустраивать собственное жилище. Кроме того, появится возможность обсуждать с жителями Пайвела самые разные темы и выстраивать с ними более глубокие отношения.
Сюжет дополнения продолжит развивать историю Пайвела. Игроков ждут новые истории о зловещей тени над пустыней, политическом противостоянии, путешествии сквозь время и древней тайне, скрытой в морских глубинах. Свои пути будут прокладывать Клифф, Унка и Дамиана.
За предзаказ Charting the Unknown игроки получат дополнительные предметы экипировки: Водолазный комплект Исследователя неизведанного для Клиффа и Унки, а также Лёгкий водолазный комплект Исследователя неизведанного для Дамианы.
))))))))))))Чтобы было что продолжать нужно для начала начать историю,истории и сюжетной линии в игре нету.Есть бессвязный набор сцен с ГГ с харизмой улитки.И это я говорю как один из 9.7% людей на ПК кто прошёл эту игру.P.S. Из 320 часов +- 100 часов минимум игра была просто свёрнута в окне))))
Отличная игра, затер до дыр, наврятле буду играть в длс на релизе т.к. дохера всего выходит осенью, но во время затишья точно сыграю.
Сделан😁