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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.8 1 682 оценки

Crimson Desert: Charting the Unknown расширит эндгейм уже в октябре - игроки получат корабли и романтические линии

butcher69 butcher69

Pearl Abyss официально представила дополнение Charting the Unknown для Crimson Desert на презентации PlayStation State of Play, подтвердив сразу несколько крупных нововведений. DLC станет существенным расширением эндгейм-контента и добавит возможности, о которых игроки просили после выхода основной игры в марте 2026 года.

Одной из главных особенностей станет полноценное морское исследование. Клифф сможет стать капитаном собственного корабля и отправиться в неизведанные воды, а путешествия по морю будут связаны с исследованием масштабных подводных руин. Таким образом, мир Crimson Desert впервые выйдет далеко за пределы привычных наземных локаций.

Вторым крупным нововведением станет строительство. В дополнении появится возможность возвести собственный замок, а также создавать, развивать и настраивать новые аванпосты и другие локации на карте. Это добавит в приключение дополнительный слой развития, который позволит заниматься обустройством Пайвела между сражениями.

Сюжет Charting the Unknown начнётся непосредственно после финала основной игры. Разработчики обещают более опасное продолжение приключений Клиффа, а вместе с ним в игру наконец добавят романтические линии. В базовой версии Crimson Desert подобных возможностей не было.

Не обойдётся и без традиционного расширения боевой части. DLC получит новые механики для сражений с боссами, дополнительные виды оружия, уникальные комплекты брони и другие элементы экипировки.

В итоге Charting the Unknown выглядит не просто как продолжение сюжетной кампании, а как заметное расширение возможностей Crimson Desert. Морские путешествия, подводные руины и строительство замков способны значительно разнообразить эндгейм и дать игрокам больше причин возвращаться в уже знакомый мир после завершения основной истории.

Релиз дополнения Charting the Unknown состоится 15 октября 2026 года.

Мероприятия 17 Анонсы 2 Трейлеры 28
38
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
saa0891
Одной из главных особенностей станет полноценное морское исследование. Клифф сможет стать капитаном собственного корабля и отправиться в неизведанные воды, а путешествия по морю будут связаны с исследованием масштабных подводных руин.
Вторым крупным нововведением станет строительство. В дополнении появится возможность возвести собственный замок, а также создавать, развивать и настраивать новые аванпосты и другие локации на карте.

Походу разрабы даже не думают останавливаться в развитии игры и это отлично.

Очень хотелось что бы разрабы сделали ещё больше локаций бездны с такими же классными и интересными головоломками, где надо использовать кучу способностей ГГ.

Ещё кстати не хватает журнала событий так как враги обратно захватывают свои аванпосты и крепости и очень часто это сообщение даже не успеваешь прочитать.

17
KookyPentheus

Прям хорошо идет, теперь еще подводный мир и строительство это заявка на успех

11
Vantor

Нее нахер,спасибо, я наелся основного контента.Платить два