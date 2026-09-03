Crimson Desert: Charting the Unknown расширит эндгейм уже в октябре - игроки получат корабли и романтические линии

Pearl Abyss официально представила дополнение Charting the Unknown для Crimson Desert на презентации PlayStation State of Play, подтвердив сразу несколько крупных нововведений. DLC станет существенным расширением эндгейм-контента и добавит возможности, о которых игроки просили после выхода основной игры в марте 2026 года.

Одной из главных особенностей станет полноценное морское исследование. Клифф сможет стать капитаном собственного корабля и отправиться в неизведанные воды, а путешествия по морю будут связаны с исследованием масштабных подводных руин. Таким образом, мир Crimson Desert впервые выйдет далеко за пределы привычных наземных локаций.

Вторым крупным нововведением станет строительство. В дополнении появится возможность возвести собственный замок, а также создавать, развивать и настраивать новые аванпосты и другие локации на карте. Это добавит в приключение дополнительный слой развития, который позволит заниматься обустройством Пайвела между сражениями.

Сюжет Charting the Unknown начнётся непосредственно после финала основной игры. Разработчики обещают более опасное продолжение приключений Клиффа, а вместе с ним в игру наконец добавят романтические линии. В базовой версии Crimson Desert подобных возможностей не было.

Не обойдётся и без традиционного расширения боевой части. DLC получит новые механики для сражений с боссами, дополнительные виды оружия, уникальные комплекты брони и другие элементы экипировки.

В итоге Charting the Unknown выглядит не просто как продолжение сюжетной кампании, а как заметное расширение возможностей Crimson Desert. Морские путешествия, подводные руины и строительство замков способны значительно разнообразить эндгейм и дать игрокам больше причин возвращаться в уже знакомый мир после завершения основной истории.

Релиз дополнения Charting the Unknown состоится 15 октября 2026 года.