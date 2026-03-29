Crimson Desert демонстрирует резкий рост пользовательских оценок на Metacritic

Показатели Crimson Desert на агрегаторе Metacritic продемонстрировали существенный рост: после проблемного старта с оценкой 7.7 пользовательский рейтинг поднялся до 8.7 балла на основе 8 490 отзывов.

Положительная динамика зафиксирована менее чем через 10 дней после релиза. Основными факторами роста стали оперативные исправления от Pearl Abyss и более детальное освоение игрового контента аудиторией. При этом средний балл от профильных СМИ (Metascore) удерживается на отметке 78 на базе 96 рецензий, что объясняется наличием ряда критических публикаций, снижающих общий показатель.

Crimson Desert доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК (Steam и Epic Games Store). Сюжет повествует о группе наемников и множестве персонажей, чьи пути пересекаются на бескрайнем континенте Пайвел.