Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 959 оценок

Crimson Desert демонстрирует резкий рост пользовательских оценок на Metacritic

Gruz_ Gruz_

Показатели Crimson Desert на агрегаторе Metacritic продемонстрировали существенный рост: после проблемного старта с оценкой 7.7 пользовательский рейтинг поднялся до 8.7 балла на основе 8 490 отзывов.

Положительная динамика зафиксирована менее чем через 10 дней после релиза. Основными факторами роста стали оперативные исправления от Pearl Abyss и более детальное освоение игрового контента аудиторией. При этом средний балл от профильных СМИ (Metascore) удерживается на отметке 78 на базе 96 рецензий, что объясняется наличием ряда критических публикаций, снижающих общий показатель.

Crimson Desert доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК (Steam и Epic Games Store). Сюжет повествует о группе наемников и множестве персонажей, чьи пути пересекаются на бескрайнем континенте Пайвел.

DreadfulLiam

Оценки на метакритике это пустой звук

InboxM

Красочная, но унылая, однообразная поделка. Сюжетные задания, которые должны быть второстепенными. За что ей ставят хорошие оценки не понимаю.

WiseJavan

А че вы смотрите оценки, самим надо оценивать, что за бред

Slowery

Та самая игра которая раскрывается со временем прохождения.
Привет Старфилду))

Banditovich

Ожидаемо. Когда сам начал играть - чуть не задохнулся, перетерпел, разобрался в механиках, накатили патчей, и стало все нормально

