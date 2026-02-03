Crimson Desert добавили в список желаний более 2 миллионов раз

Ажиотаж нарастает по мере приближения выхода Crimson Desert 19 марта. Разработка приключенческой игры уже завершена, поэтому задержек в последнюю минуту быть не должно.

В социальных сетях студия Pearl Abyss объявила, что Crimson Desert добавлена ​​в список желаний более двух миллионов раз на всех платформах. Остаётся выяснить, приведёт ли это к прямым продажам.

Кроме того, в недавнем интервью Pearl Abyss подтвердила, что игра будет хорошо оптимизирована на релизе.