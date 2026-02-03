Crimson Desert добавили в список желаний более 2 миллионов раз

Ажиотаж нарастает по мере приближения выхода Crimson Desert 19 марта. Разработка приключенческой игры уже завершена, поэтому задержек в последнюю минуту быть не должно.
В социальных сетях студия Pearl Abyss объявила, что Crimson Desert добавлена в список желаний более двух миллионов раз на всех платформах. Остаётся выяснить, приведёт ли это к прямым продажам.
Кроме того, в недавнем интервью Pearl Abyss подтвердила, что игра будет хорошо оптимизирована на релизе.
А предзаказов сколько ? Вот я уже предзаказал :3
Какой смысл брать предзаказ вообще в принципе? Ну выйдет игра, посмотрите на релизе что там будет и купите спокойно, если всё устроит.
Уже предзаказ взял )
Бля, редко покупаю игры, но может пойти что ли...