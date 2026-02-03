ЧАТ ИГРЫ
Crimson Desert 19.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 353 оценки

Crimson Desert добавили в список желаний более 2 миллионов раз

monk70 monk70

Ажиотаж нарастает по мере приближения выхода Crimson Desert 19 марта. Разработка приключенческой игры уже завершена, поэтому задержек в последнюю минуту быть не должно.

В социальных сетях студия Pearl Abyss объявила, что Crimson Desert добавлена ​​в список желаний более двух миллионов раз на всех платформах. Остаётся выяснить, приведёт ли это к прямым продажам.

Кроме того, в недавнем интервью Pearl Abyss подтвердила, что игра будет хорошо оптимизирована на релизе.

Crimson Desert обещает максимальную оптимизацию перед запуском
21
5
Комментарии:  5
Neko-Aheron

А предзаказов сколько ? Вот я уже предзаказал :3

6
Etteri

Какой смысл брать предзаказ вообще в принципе? Ну выйдет игра, посмотрите на релизе что там будет и купите спокойно, если всё устроит.

6
Freund Benno
6
Nodas

Уже предзаказ взял )

5
DezmondAin Grimm

Бля, редко покупаю игры, но может пойти что ли...

2