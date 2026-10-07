Crimson Desert доказывает, что учёт отзывов игроков - залог успеха: игра принесла 427 млн долларов выручки

Несмотря на то, что разработкой занималась студия без большого послужного списка (ранее работавшая лишь над MMO), Crimson Desert превзошла все ожидания. Хотя на момент выхода у этого приключенческого экшена с открытым миром от студии Pearl Abyss были определённые недостатки в повествовании, игра быстро завоевала любовь множества геймеров благодаря подходу разработчиков к отзывам фанатов. Если игроки активно просили добавить какую-либо функцию, корейская студия оперативно внедряла ее в одном из быстрых обновлений.

Похоже, такой подход полностью себя оправдал. Crimson Desert принесла более 400 миллионов долларов выручки с момента мартовского релиза — впечатляющий результат для совершенно новой интеллектуальной собственности (IP), позволивший ей обойти такие именитые серии и франшизы, как 007 и Assassin's Creed.

В новом информационном бюллетене аналитической компании Alinea Analytics, посвящённом ещё одному громкому хиту этого года — EA Sports FC 27, — сообщается, что выручка Crimson Desert составила 426,7 млн ​​долларов. Это позволило игре превзойти новинки из известных серий, такие как NBA 2K27 (309,1 млн долларов) и Assassin's Creed Black Flag Resynced (245,9 млн долларов), а также проекты по популярным франшизам, например 007 First Light (320,1 млн долларов). На сегодняшний день большего успеха добились лишь EA Sports FC 27 (714,1 млн долларов), Resident Evil Requiem (558,0 млн долларов) и Forza Horizon 6 (534,3 млн долларов).

Хотя высокое качество игры, безусловно, способствовало её успеху, нельзя отрицать и роль подхода студии Pearl Abyss к пострелизной поддержке. Сразу после выхода Crimson Desert практически еженедельно получала обновления, приносившие не только столь необходимые исправления, но и новые функции — вплоть до превращения игровых эксплойтов в полноценные механики. Такой отказ от свойственного Кремниевой долине высокомерия, пронизывающего значительную часть индустрии, помог завоевать симпатии сообщества, что, несомненно, сыграло свою роль в грандиозном успехе проекта.

Учитывая, что игра продолжает пользоваться успехом, будет интересно посмотреть, как публика воспримет дополнение *Charting the Unknown* после его выхода 29 октября и как Pearl Abyss продолжит развивать как основную игру, так и DLC. Обычно завышенные ожидания ведут к разочарованию, но планка ожиданий не может быть слишком высокой для студии, которая переработала и улучшила сюжет одиночной игры всего через несколько месяцев после её релиза.