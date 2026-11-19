Студия Pearl Abyss выпустила обновление 2.05.01 для Crimson Desert Enhanced, представив полный список изменений и исправлений. Новый патч направлен на повышение удобства игрового процесса, устранение ошибок в заданиях, улучшение анимаций персонажей и корректировку отдельных игровых механик.

Одним из наиболее заметных изменений стала доработка инвентаря. Теперь игроки могут изучать карты сокровищ, плакаты с объявлениями о розыске, книги и другие подобные предметы непосредственно из соответствующего меню. Для этого достаточно выбрать пункт просмотра подробной информации, а затем воспользоваться функцией изучения. Однако книги по-прежнему нельзя исследовать, пока персонаж не получит содержащиеся в них знания.

Разработчики также улучшили управление камерой на экранах окрашивания и изменения причёски. Теперь вращать её с помощью мыши можно, перемещая курсор по всей области экрана. Кроме того, движения верхней части тела персонажа стали более плавными в момент начала ходьбы.

Изменения затронули и отдельные игровые механики. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые подводные средства передвижения не ускорялись при использовании классической схемы управления. Устранены проблемы с активацией способности Skystep у Дамианы и атаками Кутума. Также исправлена ситуация, когда после завершения кат-сцены персонаж не возвращал в руки ранее выбранное снаряжение, если перед её началом использовалось оружие, отличное от основного.

Значительное количество исправлений связано с прохождением заданий. Теперь игроки смогут переключаться между персонажами после начала определённых квестов. В задании Shackles of Fate устранена ошибка, из-за которой герой периодически срывался во время удержания за Blackstar. В Bloodstained Throne восстановлена возможность взаимодействия с некоторыми NPC, а при строительстве замков Flame Knights’ Castle и Drakesfall Castle исправлены проблемы, препятствовавшие получению отдельных квестовых предметов.

Кроме того, Pearl Abyss устранила некорректное отображение интерфейса при просмотре информации о некоторых заданиях. Исправлены ошибки свободного строительства, из-за которых определённые предметы нельзя было разместить, а некоторые участки под строительство жилья имели меньшие размеры, чем предполагалось.

Разработчики также исправили неправильное отображение уровня улучшения ключевых предметов, экипированных наёмниками. Отдельное изменение коснулось Kuku Pot: ранее при одновременном выбрасывании нескольких одинаковых предметов удалялся только один, а остальные исчезали. Теперь эта ошибка устранена.

Наконец, обновление исправляет отображение записей о знаниях об океане, которые иногда заменялись вопросительными знаками. Восстановлено появление некоторых значков на карте и устранена проблема, мешавшая просматривать сведения о заданиях фракций.

Обновление Crimson Desert Enhanced 2.05.01 уже доступно для загрузки и будет автоматически установлено через Steam при следующем запуске клиента.