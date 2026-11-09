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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 816 оценок

Crimson Desert Enhanced получила три номинации на премии Korea Game Awards 2026 - в том числе на Главный приз

monk70 monk70

Игра Crimson Desert Enhanced — новейший проект студии Pearl Abyss — привлекла к себе огромное внимание сразу после выхода в марте 2026 года. И не без оснований: это масштабная экшн-RPG с невероятно глубоким игровым процессом. Студия активно развивает проект после релиза, регулярно выпуская множество обновлений и добавляя новые функции.

Успех игры продолжает набирать обороты: проект получил сразу три номинации на премии Korea Game Awards 2026:

  • Главный приз (Grand Prize)
  • Награда «Самая популярная игра»
  • Награда «Самый популярный актёр озвучивания» — Ли Джэ Хён, подаривший голос персонажу Клиффу

Среди номинантов также представлена ​​другая известная игра — недавно вышедшая MMORPG AION 2. Примечательно, что при определении победителей учитываются голоса сообщества: они составляют 25% от общего веса при выборе обладателя главного приза, 80% — в категории «Самая популярная игра» и 50% — в номинации «Лучший актёр озвучивания».

Церемония награждения состоится 18 ноября 2026 года.

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Комментарии:  14
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
Crimson Desert Enhanced получила три номинации на премии Korea Game Awards 2026 - в том числе на Главный приз

Корейцы сами себя награждают. Классика. Кто-нибудь киньте мем с Обамой, который сам себя награждает или другой мем, где слон делает себе самоотсос. Они тут будут в тему!

9
Господин Лидер Мур

круто они придумали, корейская игра в которой нету ни одного корейца, и при этом у себя же