Crimson Desert Enhanced получила три номинации на премии Korea Game Awards 2026 - в том числе на Главный приз

Игра Crimson Desert Enhanced — новейший проект студии Pearl Abyss — привлекла к себе огромное внимание сразу после выхода в марте 2026 года. И не без оснований: это масштабная экшн-RPG с невероятно глубоким игровым процессом. Студия активно развивает проект после релиза, регулярно выпуская множество обновлений и добавляя новые функции.

Успех игры продолжает набирать обороты: проект получил сразу три номинации на премии Korea Game Awards 2026:

Главный приз (Grand Prize)

Награда «Самая популярная игра»

Награда «Самый популярный актёр озвучивания» — Ли Джэ Хён, подаривший голос персонажу Клиффу

Среди номинантов также представлена ​​другая известная игра — недавно вышедшая MMORPG AION 2. Примечательно, что при определении победителей учитываются голоса сообщества: они составляют 25% от общего веса при выборе обладателя главного приза, 80% — в категории «Самая популярная игра» и 50% — в номинации «Лучший актёр озвучивания».

Церемония награждения состоится 18 ноября 2026 года.