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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 112 оценок

Crimson Desert и MLB The Show 26 стали самыми продаваемыми играми в PlayStation Store в марте

monk70 monk70

Компания Sony опубликовала чарты PlayStation Store за март. Crimson Desert и MLB The Show 26 стали самыми продаваемыми играми: приключенческий экшен от Pearl Abyss возглавил европейские чарты, а бейсбольный симулятор — американские.

В обоих случаях Resident Evil Requiem заняла третье место, за ней следуют такие игры, как WWE 2K26, NBA 2K26, Grand Theft Auto V и Minecraft, которые замкнули пятёрку лидеров.

Рейтинги PS5 за март — США/Канада

  1. MLB The Show 26
  2. Crimson Desert
  3. Resident Evil Requiem
  4. WWE 2K26
  5. NBA 2K26
  6. Marathon
  7. ARC Raiders
  8. Grand Theft Auto V
  9. Call of Duty: Black Ops 7
  10. EA Sports FC 26

Рейтинги PS5 за март — Европа

  1. Crimson Desert
  2. EA Sports FC 26
  3. Resident Evil Requiem
  4. Grand Theft Auto V
  5. Minecraft
  6. WWE 2K26
  7. EA Sports UFC 5
  8. Resident Evil 4
  9. Call of Duty: Black Ops 7
  10. ARC Raiders

Уже некоторое время в блоге PlayStation также публикуется рейтинг самых скачиваемых бесплатных игр Игры в PlayStation Store, в марте, доминировала игра The Seven Deadly Sins: Origin, вышедшая в конце месяца.

Мартовский рейтинг бесплатных игр — США/Канада

  1. The Seven Deadly Sins: Origin
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Rocket League
  5. Call of Duty: Warzone
  6. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege — бесплатный доступ
  7. Apex Legends
  8. Marvel Rivals
  9. Fall Guys
  10. eBaseball: Pro Spirit

Мартовский рейтинг бесплатных игр — Европа

  1. The Seven Deadly Sins: Origin
  2. Fortnite
  3. Rocket League
  4. Roblox
  5. Call of Duty: Warzone
  6. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege — бесплатный доступ
  7. eFootball
  8. War Thunder
  9. Asphalt Legends
  10. Fall Guys
Консоли Индустрия
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Комментарии:  1
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enigmahas

бателфил даже в списках