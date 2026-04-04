Crimson Desert и MLB The Show 26 стали самыми продаваемыми играми в PlayStation Store в марте

Компания Sony опубликовала чарты PlayStation Store за март. Crimson Desert и MLB The Show 26 стали самыми продаваемыми играми: приключенческий экшен от Pearl Abyss возглавил европейские чарты, а бейсбольный симулятор — американские.
В обоих случаях Resident Evil Requiem заняла третье место, за ней следуют такие игры, как WWE 2K26, NBA 2K26, Grand Theft Auto V и Minecraft, которые замкнули пятёрку лидеров.
Рейтинги PS5 за март — США/Канада
- MLB The Show 26
- Crimson Desert
- Resident Evil Requiem
- WWE 2K26
- NBA 2K26
- Marathon
- ARC Raiders
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Black Ops 7
- EA Sports FC 26
Рейтинги PS5 за март — Европа
- Crimson Desert
- EA Sports FC 26
- Resident Evil Requiem
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- WWE 2K26
- EA Sports UFC 5
- Resident Evil 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- ARC Raiders
Уже некоторое время в блоге PlayStation также публикуется рейтинг самых скачиваемых бесплатных игр Игры в PlayStation Store, в марте, доминировала игра The Seven Deadly Sins: Origin, вышедшая в конце месяца.
Мартовский рейтинг бесплатных игр — США/Канада
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Fortnite
- Roblox
- Rocket League
- Call of Duty: Warzone
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege — бесплатный доступ
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- Fall Guys
- eBaseball: Pro Spirit
Мартовский рейтинг бесплатных игр — Европа
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Fortnite
- Rocket League
- Roblox
- Call of Duty: Warzone
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege — бесплатный доступ
- eFootball
- War Thunder
- Asphalt Legends
- Fall Guys
бателфил даже в списках