Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 136 оценок

Crimson Desert и Slay the Spire 2 остаются на вершине чартов Steam

monk70 monk70

В чартах Steam по-прежнему доминируют Crimson Desert и Slay the Spire 2, поэтому в топ-10 Valve уже три недели не появляются новые игры. Однако несколько игр переместились с третьего места.

На последней ступени пьедестала находится Resident Evil 4, которая, вероятно, поднялась благодаря предложениям, а пятёрку лидеров замыкают новые игры Gray Zone Warfare и ARC Raiders, которые, таким образом, поднялись на одну позицию.

  1. Crimson Desert
  2. Slay the Spire 2
  3. Resident Evil 4
  4. Gray Zone Warfare
  5. ARC Raiders
  6. RACCOIN: Coin Pusher Roguelike
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Grand Theft Auto V Enhanced
  9. NBA 2K26
  10. Call of Duty: Black Ops 7

Остальная часть рейтинга практически полностью отличается: RACCOIN: Coin Pusher Roguelike, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V Enhanced занимают места с шестого по восьмое, а NBA 2K26 и Call of Duty: Black Ops 7 замыкают список.

Учитывая, что Crimson Desert разошлась тиражом более четырёх миллионов копий, а Slay the Spire 2 превзошла этот показатель, продав более пяти миллионов копий, вполне естественно, что эти две игры продолжают лидировать в топ-10 Steam.

На данный момент остаётся только гадать, как долго продлится это доминирование и каковы будут пропорции успеха Pearl Abyss и Mega Crit.

Комментарии:  6
CTPAuDEP

Всем и так понятно, что ждёт другие игры в этом году.

Offn

Кажется, я видел эту новость вчера...и позавчера...и позапоза....

