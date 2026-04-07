Crimson Desert и Slay the Spire 2 остаются на вершине чартов Steam

В чартах Steam по-прежнему доминируют Crimson Desert и Slay the Spire 2, поэтому в топ-10 Valve уже три недели не появляются новые игры. Однако несколько игр переместились с третьего места.

На последней ступени пьедестала находится Resident Evil 4, которая, вероятно, поднялась благодаря предложениям, а пятёрку лидеров замыкают новые игры Gray Zone Warfare и ARC Raiders, которые, таким образом, поднялись на одну позицию.

Crimson Desert Slay the Spire 2 Resident Evil 4 Gray Zone Warfare ARC Raiders RACCOIN: Coin Pusher Roguelike Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Enhanced NBA 2K26 Call of Duty: Black Ops 7

Остальная часть рейтинга практически полностью отличается: RACCOIN: Coin Pusher Roguelike, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V Enhanced занимают места с шестого по восьмое, а NBA 2K26 и Call of Duty: Black Ops 7 замыкают список.

Учитывая, что Crimson Desert разошлась тиражом более четырёх миллионов копий, а Slay the Spire 2 превзошла этот показатель, продав более пяти миллионов копий, вполне естественно, что эти две игры продолжают лидировать в топ-10 Steam.

На данный момент остаётся только гадать, как долго продлится это доминирование и каковы будут пропорции успеха Pearl Abyss и Mega Crit.