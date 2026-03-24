Crimson Desert и Slay the Spire 2 возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 17 по 24 марта 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером свежего чарта продаж стал Crimson Desert — приключенческий экшен от Pearl Abyss продолжает уверенно удерживать позиции. Игра уже преодолела отметку в три миллиона проданных копий, закрепив за собой статус одного из самых успешных релизов последних недель.

Вторую строчку занимает Slay the Spire 2, который уже вторую неделю подряд остаётся в тройке лидеров и демонстрирует стабильный интерес аудитории. На третьем месте расположился Death Stranding 2: On the Beach — порт игры, вышедший 19 марта вместе с дополнительным контентом и сразу ворвавшийся в топ.

Помимо лидеров, в десятке присутствуют и другие заметные проекты. Среди них — Call of Duty: Modern Warfare и Helldivers 2, продолжающие удерживать внимание игроков. Также в списке остаются Resident Evil 3, Cyberpunk 2077 и Dead by Daylight, подтверждая долгосрочную популярность крупных франшиз.

Замыкают десятку Resident Evil Requiem и Ready or Not, которые хоть и уступили более свежим релизам, но всё ещё остаются востребованными среди игроков.