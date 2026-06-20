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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 517 оценок

Crimson Desert и Two Point Museum получили новое обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Crimson Desert и Two Point Museum вышли обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игры на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.12.01 для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они уже есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК
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