Crimson Desert могла стать консольным эксклюзивом PlayStation, но создатели отказались от предложения Sony

В июле 2023 года корейские источники сообщили, что Sony пытается получить временную эксклюзивность для Crimson Desert, новой приключенческой игры от Pearl Abyss, известной ранее по Black Desert. Теперь разработчик подтвердил, что получил предложение от Sony, которое бы ограничивало выпуск версии для Xbox на определённый срок. Однако Pearl Abyss решила отказаться от этого предложения, выбрав путь самостоятельного издания, полагая, что это принесет больше прибыли.

На недавнем корпоративном дне Kiwoom Securities руководство Pearl Abyss поделилось новыми подробностями о Crimson Desert, которая задержалась с выходом из-за добавления множества геймплейных особенностей. Игра вдохновлена такими проектами, как Assassin's Creed, The Legend of Zelda, Red Dead Redemption и The Witcher 3. Разработчики акцентируют внимание на свободе игрока и взаимодействии с окружающим миром.

Особое внимание уделяется искусственному интеллекту NPC. У них есть система поведения, позволяющая реагировать на изменения ситуации, например, при уменьшении числа союзников они могут попытаться спастись. Также в игре реализована система репутации, влияющая на поведение персонажей, которые реагируют на действия игрока как героя или злодея. NPC будут также зависеть от циклов день-ночь и погодных условий, что добавляет реалистичности.

Pearl Abyss утверждает, что использование собственного движка упрощает реализацию этих функций по сравнению с Unreal Engine 5. Sony, по информации разработчиков, высоко оценила Crimson Desert, сравнив её с Ghost of Tsushima по качеству сюжета и атмосфере. Это важно, поскольку Ghost of Tsushima стал одним из самых успешных новых IP, выпущенных Sony PlayStation Studios. Таким образом, отказ Pearl Abyss от временной эксклюзивности подчеркивает стремление студии к независимости и расширению своей аудитории.