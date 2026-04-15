Crimson Desert может обогнать Starfield по общим продажам уже к концу года на фоне слабого старта PS5 версии

Аналитики обратили внимание на не самые впечатляющие результаты Starfield после выхода на PlayStation 5. Несмотря на высокий статус проекта, старт продаж на новой платформе оказался сдержанным — по оценкам, за первую неделю было реализовано около 140 тысяч копий.
Для крупной RPG такого масштаба это выглядит скромно, особенно на фоне прошлых релизов Bethesda. Эксперты отмечают, что значительная часть аудитории уже познакомилась с игрой через подписку Game Pass, что могло снизить прямые продажи. Кроме того, на запуск повлияли технические проблемы, о которых активно сообщают игроки.
На этом фоне Crimson Desert демонстрирует уверенный рост. Игра уже достигла нескольких миллионов проданных копий за короткий срок и сохраняет высокий интерес аудитории. По мнению аналитиков, при текущей динамике проект может обойти Starfield по суммарным продажам уже к концу года.
Также эксперты указывают, что Starfield не предложил заметного прогресса по сравнению с прошлыми играми жанра, тогда как Crimson Desert активно использует более современные идеи и механики, привлекая игроков.
Гордиться победой над Starfield, это как гордиться тем, что ты смог избить паралитика
Гoвно обойдет мочу, ну ооочень интересно...
В смысле может обогнать? Если CD уже 5 млн преодолела.
Starfield
Продажи на PS5: >140 000 копий за первую неделю.
Продажи Steam: Свыше 3,7 млн копий (до релиза на PS5).
Продажи Xbox: Более 1 млн копий (без учета Game Pass)
А что , не потянула что ли ? Страшно представить тогда , как будет ЖТА 6 идти на этих тостерах , если даже на компах нету 60 фпс